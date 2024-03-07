Інвестиції

19:54 07.03.2024

Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

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Державний департамент США та Німецький фонд Маршалла США створюють проєкт для сталого відновлення міст України

Держдеп США та German Marshall Fund USA (GMF) оголосили про створення нового проєкту "Партнерства міст України для сталого міського відновлення" (Ukraine Cities Partnership for Sustainable Urban Recovery - UCP), нової програми державно-приватного партнерства, що має допомогти українцям перепроєктувати й розбудувати стійкі, інклюзивні та міцні міста.

Як повідомляється в релізі, Держдеп США та GMF співпрацюватимуть, щоб залучити до зусиль UCP ключові зацікавлені сторони, технічних експертів і фінансових партнерів, використовуючи енергію та винахідливість бізнесу та приватного сектору, університетів, неурядових організацій та фондів.

"Виступаючи в якості секретаріату UCP, GMF буде створювати нові трансатлантичні партнерства, програми та альянси між європейськими та американськими організаціями, щоб допомогти відновленню та реконструкції до трьох українських міст (міста в релізі не названі - ІФ-У). Під час цього процесу UCP допоможе новому поколінню українських міських чиновників, містобудівників, архітекторів, інженерів і будівельних бригад поліпшити відновлення з використанням стійких методів", - ідеться в релізі.

Зазначається, що UCP взаємодіятиме та координуватиме свої дії з урядом України, Європейським Союзом та його державами-членами, багатосторонніми банками розвитку та двосторонніми донорами, щоб допомогти містам-бенефіціарам знайти ресурси, необхідні для відновлення.

Задумана як трирічна ініціатива, UCP буде офіційно запущена на червневій конференції з відновлення України в Берліні і завершиться, коли міста будуть готові почати роботу.

 

 

 

Теги: #сша #проєкт #фондмаршалла

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