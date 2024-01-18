Інвестиції

07:03 18.01.2024

"Інтерпайп" наголосив на необхідності значних інвестицій у "зелену" металургію та відзначив свій прогрес у цьому напрямі

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"Інтерпайп" наголосив на необхідності значних інвестицій у "зелену" металургію та відзначив свій прогрес у цьому напрямі

Українська промислова компанія "Інтерпайп" наголошує на необхідності значних інвестицій у "зелену" металургію в гірничо-металургійному комплексі України, відзначаючи свій прогрес у цьому напрямі.

Як повідомив директор з екології компанії Владислав Варнавський на панельній дискусії в Українському домі в Давосі, металургійна промисловість, важка промисловість, є становим хребтом української економіки - "ми даємо 10% ВВП України".

"ВВП країни у 2022 році впало майже на 29% порівняно з 2021 роком. І погіршення було значною мірою в сталеливарній галузі - там падіння виробництва було на 71%", - констатував Варнавський.

За його словами, це сталося з кількох причин. По-перше, це окупація і руйнування Маріуполя, де розташовані найбільші металургійні комбінати: ММК ім. Ілліча та "Азовсталь". Також обстріли портів у Чорному морі та окупація портів в Азовському. Крім того - обстріли об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної.

"І наша індустрія стикається зі значними викликами, але є можливості і відновлення знову, "зеленим" способом", - сказав директор.

При цьому він нагадав, що 2018 року ЄС ухвалив директиву зробити Європу безвуглецевим континентом до 2030 року з планами скоротити більш ніж наполовину викиди парникових газів.

"І український уряд, незважаючи на війну, зробив свій внесок у це рішення, постановивши скорочення на 65% викидів парникових газів", - зазначив експерт, додавши, що для цих цілей потрібно $102 млрд.

При цьому він наголосив, що в Україні є низка метпідприємств, які працюють за жорсткими еконормами ЄС. Варнавський зазначив, що цей напрям розпочався 2012 року, зокрема з будівництва "Інтерпайп Сталь".

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 році "Інтерпайп" реалізував 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

В "Інтерпайпі" працюють 10 тис. співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 млрд грн.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його родини.

 

 

 

Теги: #інтерпайп #викиди

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