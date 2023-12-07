Інвестиції

19:14 07.12.2023

Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

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Спецпредставник США Пріцкер назвала шість ключових елементів для залучення в Україну приватних інвестицій

Безпека, реформи, нові інструменти підтримки, розвиток інфраструктури, компенсація Росією завданих збитків та інтеграція біженців і ветеранів - шість ключових елементів, необхідних для залучення інвестицій приватного сектора в Україну, заявила спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Зараз украй важливо, щоб ми працювали разом над вирішенням основоположних питань. Я хочу відзначити шість ключових елементів. Безпека передусім", - сказала вона, виступаючи через відеозв'язок на щорічних зборах Американської торговельної палати в Києві в четвер.

За словами Пріцкер, "стратегічний імпульс" залишається за Україною, яка вже змогла повернути понад 50% території, захопленої Росією на початку повномасштабного вторгнення.

"За нашої постійної допомоги Україна може виграти цю війну", - наголосила спецпредставник США.

По-друге, вона наголосила на життєвій важливості продовження реформ, зокрема для можливого вступу до ЄС. "Антикорупційна реформа, як і раніше, має вирішальне значення для залучення інтересу приватного сектора, необхідного для повного відновлення економіки", - зазначила, зокрема, Пріцкер.

Вона наголосила, що в деяких галузях Україна серйозно просунулася в реформах, проте багато перешкод залишається.

Третім елементом спецпредставник США назвала створення нових інструментів підтримки, таких як страхування інвестиційних ризиків і морське страхування, які допоможуть економічній діяльності навіть в умовах жорстокої війни.

"По-четверте, нам необхідно підтримати розвиток інфраструктури, потрібної для розширення доступу до ринків і збільшення експорту. Саме тут у нас є найбільший потенціал для швидких перемог ... з найкращою віддачею від інвестицій з точки зору збільшення державних доходів і прибутку", - вважає Пріцкер.

Як приклад вона навела порти "Великої Одеси", робота яких у короткостроковій перспективі дала змогу збільшити експорт зерна та сталі з нещодавніх середніх показників у 2 млн тонн на місяць або близько того до 7-8 млн тонн, що може додати $25 млрд, або 8% до ВВП України та потенційно збільшити податкові надходження на $5 млрд на рік, що становить майже 10% державного бюджету.

П'ятим і шостим пунктом спецпредставник США назвала завдання змусити Росію заплатити за завдані нею серйозні збитки та реінтегрувати біженців і ветеранів України.

"Ми маємо просувати ці шість фундаментальних елементів і знайомити керівництво нашого бізнесу і приватного сектора з відповідними можливостями в Україні в шести найважливіших секторах: сільському господарстві, технологіях, обороні, критичних корисних копалинах і металургії, енергетиці, а також транспорті та логістиці", - підсумувала Пріцкер.

Теги: #інвестиції #пріорітети #україна_сша

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