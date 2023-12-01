ОАЕ створюють кліматичний фонд на $30 млрд, хочуть залучити $250 млрд до 2030р

Об'єднані Арабські Емірати створюють фонд кліматичного фінансування Alterra на $30 млрд, заявив президент країни Мухаммед бен Заїд аль-Нахайян на відкритті кліматичного саміту COP28 у Дубаї.

Alterra буде найбільшим у світі приватним інвестиційним фондом у сфері боротьби зі зміною клімату, йдеться в повідомленні на сайті COP28. Управляти ним буде незалежна компанія Lunate, доміцильована у вільній економічній зоні Abu Dhabi Global Market. Головним виконавчим директором фонду буде еміратський дипломат, генеральний директор COP28 Маджид аль-Сувайді.

У партнерстві з інвесткомпаніями BlackRock, Brookfield і TPG фонд уже зобов'язався надати іншим кліматичним фондам $6,5 млрд і сам розраховує до 2030 року залучити $250 млрд.

"Фонд має намір спрямовувати приватні ринки в бік кліматичних інвестицій і зосередитися на трансформації ринків, що розвиваються, та економік, де через підвищені передбачувані ризики бракує традиційних інвестицій", - ідеться на сайті COP28.

До 2030 року таким ринкам і економікам буде щорічно потрібно $2,4 трлн для боротьби зі зміною клімату, зазначається в повідомленні.