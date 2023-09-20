Арахамія очікує зростання вартості distress активів в Україні вп'ятеро за п'ять-сім років

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає інвестувати в умовах війни, користуючись низькою вартістю distress активів, і прогнозує зростання їх оцінки вп'ятеро впродовж п'яти-семи років завдяки завершенню війни, вступу України до ЄС і приходу іноземних інвесторів.

"Є distress активи, можна вкластися. Щойно буде зрозуміло, що війна завершується, долар коштуватиме три, вступаємо до ЄС - буде п'ять. І це протягом п'яти-семи років", - сказав він на інвестфорумі Kharkiv: Restart, що відбувся в Києві 19 вересня.

Арахамія наголосив, що на 99,9% вірить, що Україна буде в ЄС.

Депутат додав, що до переваг інвестування під час війни також належать набагато більша допомога з боку місцевих органів влади та держави, спрощені регуляторні процедури.

Говорячи про інвестиції в Харків, він відніс до переваг міста значну кількість споживачів, розвинену нерухомість, бізнес.

"Але страх, що він біля кордону, буде великим. Але великий ризик - велика винагорода", - наголосив голова фракції "Слуга народу". Як приклад він навів рідний Миколаїв, де після закриття всіх магазинів дитячого одягу, відкрили перший магазин, який зайняв 7 тис. кв. м і черга до каси в якому займає дві години.