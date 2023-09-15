Республіка Корея допоможе оновити залізницю та аеропорти України, розробити транспортний майстер-план і систему водоочищення в Київській області

Республіка Корея має намір брати участь у відбудові України, оприлюднено шість пілотних проєктів під час українсько-корейського бізнес-форуму, що відбувся в четвер у Києві.

"Підтримка партнерами нашої економіки дуже важлива. Інвестиції в оновлення України створять конкурентні робочі місця, повернуть українців додому. Наше міністерство хоче почути думку бізнесу про процес відновлення, про потреби бізнесу та його проблеми. Ми готові спільно шукати рішення, які стануть магнітом для інвестицій. Для нас важливий корейський досвід у сфері транспорту і технологій. Республіка Корея змогла свого часу стати безумовним лідером галузі. Ми представляємо такі пілотні проєкти, які враховують цей досвід. Віримо, що ми будемо разом відбудовувати Україну для процвітання наших народів", - повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час заходу.

У складі корейської делегації на чолі з міністром землеустрою, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі-Рьонгом представники уряду та бізнесу, серед них KIND, K-water, NAVER Cloud, KEITI, Yooshin Engineering, Hyundai Motor Group, HD Hyundai Construction Equipment, Samsung C&T, Posco International Corporation та інші корейські асоціації та компанії. Основними секторами, на яких сконцентровано увагу, є міський розвиток, очищення води, реконструкція та розвиток транспортної інфраструктури.

"Ми вже говоримо про реалізацію перших пілотних проєктів відновлення України. Працюючи над ними, ми сподіваємося, що спираючись на досвід післявоєнної відбудови, який має Корея, зможемо допомогти відбудувати Україну і зробити це якнайшвидше", - повідомив Хі-Рьонг.

За його словами, шість пілотних проєктів було обрано під час серії з 13 двосторонніх відеоконференцій.

Флагманський проєкт - транспортний майстер-план Київської області. Планується створити базову транспортну модель, на її основі здійснити аналіз проблемних питань і техніко-економічний розрахунок доцільності основних проєктних пропозицій. Реалізація цього проєкту стартує вже у вересні.

За словами міністра, наприкінці серпня офіційно запущено "дуже неочікуваний" проєкт - "Смарт-сіті генплан Умані", який, як очікується, буде реалізовано за 240 днів. Виконавцем проєкту обрано компанію K-water. Усі сегменти та послуги в Умані стануть смарт: економіка, безпека, мобільність, довкілля, відновлювана енергетика, туризм, комплекси резиденцій тощо.

Масштабний проєкт - план підтримки українських аеропортів, увагу звернено на дев'ять регіональних, плюс Бориспіль і Львів. Варіанти реконструкції/реновації розробляють на найближчу і далеку перспективу, для воєнного і мирного часу. Після аналізу даних щодо кожного з аеропортів буде здійснено оцінку ризиків і можливих рішень.

Вкрай важливий для розвитку столичного регіону - проєкт очищення стічних вод у Бучі.

"У Кореї суворіші вимоги до каналізації, ми маємо дотримуватися стандартів. Проєкт передбачає моніторинг у реальному часі", - повідомив директор відділу зарубіжної будівельної політики Міністерства землеустрою, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Сін Хен Чхве.

Проєкт у Бучі стартує наступного року.

"Сподіваюся проєкт очисних споруд, який ми реалізовуватимемо в Бучі, дасть імпульс розвитку всьому північно-західному регіону. На жаль, за роки незалежності в Україні не було реалізовано жодного такого проєкту, який відповідав би сучасним світовим стандартам", - прокоментував реалізацію майбутнього проєкту агентству "Інтерфакс-Україна" мер Бучі Анатолій Федорук.

За його оцінкою, цей проєкт може охопити навіть "частину Житомирської області".

K-water уклала меморандум про взаєморозуміння, що передбачає технічну допомогу в реконструкції Каховської дамби, на етапі реконструкції компанія здійснюватиме техсупровід і, можливо, виступить спонсором.

Шостий із відібраних як пілотні проєкти передбачає реновацію залізниці, включно із запуском швидкісного сполучення Київ-Польща.

"У Кореї є досвід і ресурси. На цьому етапі планування ми маємо побачити варіанти (за кожним із пілотних проєктів), здійснити оцінку їх ефективності, а вже потім залучати до реалізації компанії, обирати варіанти участі, включно з концесією і державно-приватним партнерством", - зазначив Сін Хен Чхве.

Як повідомлялося, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові $2,3 млрд, щоб допомогти країні відновити мир і відновитися після війни з Росією. З них $300 млн надійдуть у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решта $2 млрд у вигляді кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF), починаючи з 2025 року.

"Бюджет першого проєкту наразі вже відомий. Створення майстер-плану розвитку транспорту Київської області - приблизно $800 тисяч. На п'яти інших проєктах нині обговорюють бюджет стадії розроблення", - уточнив агентству міністр землеустрою, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі-Рьонг.

Він додав, що це будуть бюджетні кошти, але "не обов'язково з тих $2,3 млрд".

Під час бізнес-форуму було підписано низку меморандумів, зокрема про співпрацю між KIND (Корейська корпорація зарубіжної інфраструктури та міського розвитку) з Держагенством відбудови й Ощадбанком, HD Hyundai Construction Equipment із Миколаївською ОВА та КБУ (з надання будівельної техніки та освітнього співробітництва).

Міністр Хі-Рьонг наголосив, що Республіка Корея розглядає Україну як довгострокового партнера.

"Ми хочемо бути партнером України і через 50, і через 100 років", - зазначив міністр.