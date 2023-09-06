Інвестиції

16:31 06.09.2023

SCM у I півріччі наростила інвестиції в Україну на чверть

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SCM у I півріччі наростила інвестиції в Україну на чверть

Бізнеси, що входять до групи SCM (СКМ) Ріната Ахметова, у січні-червні поточного року спрямували на капітальні інвестиції та модернізацію в Україні близько 12,7 млрд грн, що майже на 25% більше, ніж у 2022 році.

Згідно з пресрелізом компанії, інвестиції було спрямовано за багатьма напрямами.

Так, для забезпечення енергетичної незалежності України в травні розпочала роботу перша черга однієї з найпотужніших ВЕС у Східній Європі - Тилігульської. Проведено геологорозвідувальні, будівельні та бурильні роботи на газових родовищах.

Для я стабільного проходження зимового періоду модернізовано та відремонтовано пошкоджені обстрілами електричні мережі, капітально відремонтовано енергоблоки теплоелектростанцій та їхні елементи. Встановлено сучасне очисне обладнання та облаштовано капітальні гірничі виробки. Крім того, ДТЕК планує перший в Україні пілотний проєкт інтелектуальних мереж Smart Grid у постраждалій від війни Київській області.

Капітальні інвестиції групи "Метінвест" були зосереджені на відновленні та розвитку безпеки ключових металургійних підприємств. Ремонти печей на "Запоріжсталі" і "Каметсталі", відновлення обладнання на криворізьких ГЗК, а головне - продовження розвитку виробничої інфраструктури компанії "Покровськвугілля", введення в роботу нових шахтних лав. Завдяки цьому, підприємство, що розташоване на Донеччині неподалік від лінії фронту, змогло, незважаючи на війну, повернутися на довоєнні обсяги видобутку вугілля.

Загалом за результатами січня-червня 2023 року українські, асоційовані та спільні підприємства інвестиційної групи SCM сплатили 29,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. З цієї суми 24,3 млрд грн перераховано до державного бюджету. Відрахування до місцевих бюджетів становили близько 5 млрд грн.

На соціальні програми витрачено 4,3 млрд грн. Найбільші витрати становили програми для жителів регіонів присутності, заходи з посилення безпеки праці та охорони навколишнього середовища.

Крім того, бізнес SCM, Фонд Ріната Ахметова і футбольний клуб "Шахтар" продовжують підтримувати Україну та українців у ці складні часи. З 24 лютого лише на допомогу військовим і мирним жителям спрямовано вже 6 млрд грн. Також Рінат Ахметов виділив мільярд грн на проєкт допомоги захисникам Маріуполя та їхнім сім'ям "Серце Азовсталі".

SCM - найбільша інвестиційна група України, що працює по всьому світу. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь (Metinvest B. V. (Нідерланди)), енергетику (DTEK B. V. (Нідерланди)), видобуток корисних копалин, банківський і фінансовий сектор (ПУМБ), телекомунікації ("Укртелеком"), роздрібну торгівлю (ЦУ (HarvEast), а також сферу транспорту та логістики ("Лемтранс" і "Портінвест"). На сьогодні підприємства і холдинги SCM працюють в Україні, Кіпрі, Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великій Британії та США.

Єдиним власником та інвестором SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.

 

Теги: #скм #scm

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