Інвесткомпанія umgi у 2022-2023 рр. вклала в розвиток бізнесів групи СКМ майже $22 млн, відкрила завод у Туреччині

Інвестиційна компанія umgi (раніше - UMG Investments) групи "СКМ" у 2022-2023 рр. інвестувала в розвиток бізнесів групи майже $22 млн.

Згідно з пресрелізом у середу, торік umgi продовжила реалізацію стратегії виходу на європейські ринки, інвестуючи в зростання своїх активів.

Водночас уточнюється, що портфель промислових товарів umgi розширився за рахунок відкриття нового заводу з виробництва порошкового дроту Inwire Group у м. Ізміті (Туреччина), що є одним з найбільших виробників компонентів для металургійної промисловості в Україні. Будівництво та запуск об’єкту зайняло 2 роки. Продукція з нового виробництва орієнтована на покриття потреб локального ринку Туреччини та інших країн Близького Сходу й сприятиме зміцненню позицій виробника на світовому ринку.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт склав 2,4 млн доларів з 2022 року. umgi також посилила портфель видобувного бізнесу за рахунок відкриття нових виробничих потужностей VESCO Group в Іспанії.

"umgi прагне побудувати портфель ринковою вартістю $1 млрд, застосовуючи нашу експертизу на світових ринках, а також залучаючи міжнародних партнерів до відновлення України. Наша інвестиційна команда постійно вивчає нові бізнес можливості та розвиває мережу партнерів на ринках України, країн ЄС, Туреччини та Індії. Ми націлені посилювати наш портфель новими бізнесами в сферах промисловості та охорони здоров’я як в Україні, так і за кордоном, закриваючи в рік по 1-2 угоди", - сказав генеральний директор umgi Андрій Горохов.

У пресрелізі зазначено, що umgi системно підтримує економіку України. Загальний обсяг податків, сплачених бізнесами під управлінням компанії за 2023 рік, склали понад 321 млн грн. Також для підтримки ЗСУ, ТРО та громад в місцях присутності бізнесів umgi було виділено 6 млн грн та надано товарів й послуг на 2 млн грн. Захисникам передаються спеціальна техніка для будівництва укріплень, засоби індивідуального захисту, технічні засоби, пальне й інші необхідні речі, надається допомога у зведенні фортифікаційних споруд, забезпеченні будівельними матеріалами тощо.

Загальні втрати umgi від війни за 2023 рік, за внутрішніми оцінками, становлять близько $20 млн. Зокрема, Часівоярський вогнетривкий комбінат, що входить до VESCO Group, перебуває в зоні активних бойових дій.

"Попри значні втрати, які понесли наші активи через повномасштабне вторгнення росії, український бізнес демонструє стійкість та швидко адаптується до нових умов. Ми бачимо ознаки відновлення в переробній, будівельній та логістичній галузях. Feednova повністю виконала свій бюджет, попри воєнний стан і блокування кордонів. Більш того, прийнято рішення про масштабування бізнесу в Центральну Україну. Recycling Solutions завершила релокацію виробництва з перероблення мікросфери до Західної України та стала одним із найбільших імпортерів гранульованого шлаку в ЄС. Intech та PortInvest наростили обсяги вантажних перевезень порівняно з 2022 роком", - додав Горохов.

У 2023 році umgi відкрила офіційне представництво у Варшаві (Польща). Офіс відповідає за координацію іноземних інвестицій компанії та сприяє активам umgi в пошуку можливостей у ЄС.

Як повідомлялося, VESCO group, що об'єднує глинодобувний бізнес інвестиційної компанії umgi, за підсумками 2023 року отримала $75,2 млн валового доходу. У 2024 група "Веско" має намір збільшити обсяг реалізації вдвічі. Водночас вона активно працює над стратегічним розширенням бізнесу в Європі, роботу над яким почала ще 2019 року, оскільки основні ринки збуту глин VESCO - Італія, Іспанія, Україна, Туреччина і Польща. У 2023 році через VESCO CLAYS SPAIN група почала видобуток глини з кар'єра родовища Encarnita в Іспанії.

Крім того, 2024 року буде запущено видобувні роботи на підприємствах групи VESCO в Україні. Запланований обсяг - до 500 тис. тонн, що більш ніж ушестеро менше порівняно з довоєнним періодом, але достатньо, щоб з урахуванням складських запасів відновити гнучкість продуктового портфеля і запропонувати клієнтам керамічну сировину під їхні індивідуальні запити.

umgi - інвесткомпанія з фокусом на розвитку бізнесів у сировинній і переробній сферах. Заснована 2006 року групою "СКМ". Інвестиційний фокус: видобуток корисних копалин; управління побічними продуктами і відходами виробництва; виробництво промислових товарів і послуг. Сумарна вартість портфельних компаній UMG оцінюється більш ніж у $500 млн.