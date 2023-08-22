Інвестиції

10:12 22.08.2023

"Кернел" оголосив про початок розміщення акцій на $60 млн серед кваліфікованих інвесторів

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"Кернел" оголосив про початок розміщення акцій на $60 млн серед кваліфікованих інвесторів

Агрохолдинг "Кернел", ринкова капіталізація якого становить наразі майже $282 млн, повідомив про рішення розпочати розміщення акцій серед кваліфікованих інвесторів, які є акціонерами компанії, з метою залучення до $60 млн для задоволення вимог поточних переговорів із пулом кредиторів і потреб компанії в капіталі з урахуванням припинення "зернової угоди" 18 липня 2023 року та завданих російськими ракетними ударами втрат.

"Кількість акцій і ціна випуску будуть визначені в процесі формування книги заявок, організованому за правилами голландського аукціону, з урахуванням обмежень, що випливають зі статутного капіталу компанії", - йдеться в повідомленні "Кернел" на Варшавській фондовій біржі у вівторок.

Уточнюється, що компанія має намір використовувати виручені від розміщення кошти переважно для скорочення заборгованості, як того вимагають її кредитори.

Наразі в обігу перебувають 84 млн 32,23 тис. акцій, їх курс на закриття 21 серпня становив PLN13,74 ($3,36). Наразі в обігу 84,031 млн акцій.

Згідно з проспектом, заявки приймають до вечора 28 серпня, до 31 серпня його учасники мають внести необхідний для купівлі акцій депозит, а розміщення закривають 4 вересня. При цьому в разі, якщо подана сума менше ніж $50 млн, рада директорів може скасувати розміщення.

Як повідомлялося, "Кернел" днями оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше у $32 млн, зазначивши, що на відновлення зруйнованої та пошкодженої інфраструктури, у деяких випадках, знадобиться щонайменше 12 місяців.

Компанія також повідомила, що, беручи до уваги продовження війни Росії проти України, навесні 2023 року ініціювала перед кредиторами продовження відтермінування погашення основної суми боргу ще на рік - до 30 червня 2024 року, але продовжує виплачувати відсотки.

Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експорту (приблизно 12%). Є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

Найбільший співвласник "Кернела" через Namsen Ltd. - український бізнесмен Андрій Веревський, який цього року в межах викупу і делістингу агрохолдингу з Варшавської фондової біржі збільшив свою частку з 41,3% до 74,05%. Наразі компанія очікує вердикту польського регулятора на заяву про делістинг, проти якого виступає низка міноритарних акціонерів.

Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023 ФР (липень-2022 - березень 2023 року) зріс на 36% - до $437 млн за падіння виручки на 45% - до $2,715 млрд.

 

Теги: #кернел #акції

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