Інвестиції

20:04 19.08.2023

Україна має всі перспективи стати великим і привабливим для бізнесу інвестиційним хабом

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Україна має всі перспективи стати великим і привабливим для бізнесу інвестиційним хабом

Україна володіє набором переваг для залучення значних інвестицій і локалізації сучасного виробництва світових брендів, додатково необхідні лише гарантії безпеки і вступ до ЄС, заявив в ефірі національного марафону "Єдині новини" заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

За його словами, перспективи України добре помітні на прикладі діалогу зі Швецією.

"Швеція має дуже хороші не лише військові технології, а й, у першу чергу, машинобудівні технології. Це дуже широкий спектр. Тому у Швеції є весь спектр машинобудування, повний портфель, а це - критично важливо для відбудови України, тому що насамперед нам буде потрібна величезна кількість обладнання - як для інфраструктури, так і для будівництва нових підприємств і заводів", - зазначив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що таке обладнання продається не лише як інженерні рішення, а разом із фінансовими пакетами, які зазвичай забезпечуються через експортно-кредитні агентства, і це одне з питань, яке сьогодні розв'язується під час переговорів зі шведською стороною.

"Йдеться про мільярди доларів, але основний фокус має бути саме на приватному секторі. Наше завдання створити такі умови, щоб компаніям було вигідно приходити в Україну. У нас дуже кваліфіковані люди і великий набір корисних копалин. Є всі умови для того, щоб здійснювати повноцінний решоринг виробництва з країн південно-східної Азії в Україну. Залишаються два основні чинники: безпека (перемога у війні, гарантії безпеки та подальший вступ у НАТО) і вступ в ЄС (безперешкодний доступ до ринків і фінансування та набір реформ, над якими ми зараз працюємо). Власне, це і є формула великих проєктів, великого відновлення і нової економіки", - додав Ростислав Шурма.

 

 

Теги: #бізнес #думка #перспективи #шурма

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