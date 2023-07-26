Шмигаль: Уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА у 2023 році

У 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів".

"Рік тому з ініціативи президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", - цитує Шмигаля пресслужба глави українського уряду.

Також прем'єр-міністр наголосив, що цьогоріч уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА, а також позбувся митних бар'єрів для ввезення запчастин і комплектацій, окрім цього частка прибутку виробників дронів зросла до 25%.

Шмигаль також зазначив, що уряд ухвалив рішення, яке сприяє масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!" - наголосив він.

Форум, присвячений річниці проєкту "Армія дронів", відбувся в Києві 25 липня. У ньому взяли участь перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін і міністр фінансів Сергій Марченко.