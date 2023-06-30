Американська Wasatch Group планує побудувати в Україні 600 модульних будинків

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 червня, зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором інвестиційної компанії у сфері нерухомості Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном, повідомляє пресслужба глави держави.

Як було зазначено під час зустрічі, Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023-2024 роках збудувати в Україні, на Київщині, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї оселі було зруйновано внаслідок війни.

Хансен також презентував Зеленському проєкт багатоквартирного житлового комплексу "Містечко Хансена", головна ідея якого полягає у створенні великої громади для людей похилого віку, ветеранів війни, вдів, сиріт і людей з обмеженими можливостями. Проєкт включатиме в себе центри медичного та емоційного догляду, а також фізіотерапію, арт-терапію та інші необхідні послуги.

"Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів було зруйновано, і питанням їхнього відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська", - зазначив Хансен.

Також він розповів президенту про ініціативу побудови в кількох регіонах України житлових будинків для літніх людей, які залишилися без дому. Для потреб їхніх мешканців на безоплатній основі буде передбачено стоматологічну клініку, перукарні та манікюрні послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

Зеленський подякував Хансену за цю ідею і таку важливу турботу про людей похилого віку. Сторони також обговорили можливість участі Wasatch Group у побудові нових, сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів війни, якій держава всіляко сприятиме.

"Я знаю, що ви реалізуєте дуже важливі проєкти з підтримки наших людей. Ми дуже цінуємо, що ви інвестуєте саме в життя, в допомогу людям", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку, Гансен зазначив, що захоплюється лідерством президента України і всього українського народу в захисті цінностей свободи і демократії, і висловив переконання, що підтримка України в цій боротьбі повинна залишатися непохитною.