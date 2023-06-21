Топменеджер ЄБРР прогнозує "хвилю приватних інвестицій" у розвиток ВДЕ в Україні

Україна після війни буде дуже цікава приватним інвесторам для розвитку поновлюваних джерел енергії, вважає керівний директор із кліматичної стратегії та реалізації Європейського банку реконструкції та розвитку Гаррі Бойд-Карпентер.

"Також буде величезна хвиля інвестицій у відновлювані джерела енергії. Україна справді має історію успіху, бо перед війною спостерігався надзвичайний бум ВДЕ - 5 ГВт відновлюваної енергії, що фінансується приватними джерелами. І це шаблон для України в майбутньому", - сказав Карпентер під час дискусії щодо переходу України від вугільної до чистої енергії напередодні конференції з відновлення в Лондоні (URC2023), запланованої на 21-22 червня.

Водночас, за його словами, в Україну надійдуть і гроші державного сектора, але їх мають спрямувати насамперед на розвиток ядерної енергетики, а також на будівництво та реконструкцію мереж, щоб, окрім іншого, забезпечити роботу децентралізованої системи ВДЕ.

Водночас топменеджер ЄБРР назвав надзвичайно важливими зобов'язання України щодо відмови від вугілля у виробництві електроенергії, зазначивши, що такий курс визначає подальший розвиток не лише енергетики, а й економіки та всієї країни.

Він звернув увагу, що контури енергетичного сектора України в майбутньому є досить чіткими - він буде побудований на атомній і поновлюваній енергії, і країна має величезні ресурси в усіх цих сферах.

Водночас Карпентер зауважив, що ВДЕ раніше розвивалися в умовах "недосконалого ринку і тарифів", назвавши це важким перехідним періодом, але висловив переконання, що надалі їхній розвиток базуватиметься на трьох фундаментальних стовпах, які знімуть ці проблеми.

"Першим будуть зобов'язання щодо зеленого майбутнього (...). Друге - це ринкові реформи. Нам потрібен прозорий, чітко окреслений ринок, який добре функціонує. І третім буде інтеграція з європейською енергосистемою, яка вже йде повним ходом", - зазначив топменеджер ЄБРР.

Крім того, Карпентер запевнив, що ЄБРР має намір і далі фінансово підтримувати Україну.

"Ми надамо Україні EUR3 млрд підтримки. І ми вже на півдорозі. Значна частина цього надійшла у формі підтримки ліквідності для енергетичного сектора - "Нафтогазу" та "Укренерго", - акцентував банкір.

Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко 19 червня, анонсуючи URC2023, заявила про мету за 10 років показати нову Україну і досягти понад 100 ГВт нових потужностей зеленої генерації, виробляти 40 млн тонн ""зеленої"" сталі та довести ВВП до $1 трлн на рік з $161 млрд у 2022 році.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2022 року НЕК "Укренерго", зокрема, залучило EUR300 млн кредитних коштів ЄБРР на закупівлю обладнання для відновлення підстанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян, а також для поповнення обігових коштів.

НАК "Нафтогаз" наприкінці минулого року залучив кредит ЄБРР на EUR300 млн, а пізніше, на початку 2023 року, отримав грант майже на EUR200 млн на закупівлю газу.

За словами президентки банку Оділь Рено-Бассо, ЄБРР 2022 року збільшив обсяг інвестицій у проєкти в Україні до EUR1,7 млрд порівняно з приблизно EUR1 млрд, які він вкладав щорічно раніше. У його планах інвестувати в Україну EUR3 млрд упродовж 2022-2023 років.