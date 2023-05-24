Розпочато відбір проєктів відновлення із залученням фінансування Європейського інвестиційного банку

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосив старт відбору проєктів відновлення, реконструкції та капітального ремонту шкіл, дитсадків, адміністративних центрів та об'єктів ЖКГ, а також забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Проєкти буде реалізовано коштом фінансових угод між Україною та ЄІБ. Йдеться про програму відновлення України (проєкти від органів місцевого самоврядування) та Надзвичайну кредитну програму для відновлення України (проєкти комунальних підприємств та муніципалітетів).

Як зазначено у пресрелізі, проєкти буде реалізовано в регіонах, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ і зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значну кількість ВПО. Термін реалізації проєктів - від одного року до трьох років залежно від програми. Грошові кошти будуть спрямовані громадам у вигляді субвенції з державного бюджету.

Термін подачі проєктів для участі в програмі з відновлення України - до 25 червня 2023 року, у надзвичайній кредитній програмі - до 2 червня.

Разом із супровідним листом їх можна надсилати через систему електронної взаємодії органів влади (у разі її відсутності - на електронну адресу Мініфраструктури: miu@mtu.gov.ua).

З умовами участі в проєктах можна ознайомитися за такими посиланнями: https://mtu.gov.ua/news/34331.html, https://mtu.gov.ua/news/34332.html