Шмигаль запросив португальський бізнес інвестувати в Україну

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з делегацією парламенту Португалії, під час якої сторони обговорили підтримку України та допомогу в її відновленні.

"Провів зустріч у Києві з делегацією Асамблеї Португалії на чолі з головою парламенту Аугушту Сантушем Сілвою. У фокусі нашої розмови - підтримка та допомога у відновленні", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр запросив португальський бізнес інвестувати в країну вже зараз, адже відновлення України стане найбільшим проєктом з часів Другої світової війни.

"Сподіваємося на підтримку Португалією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України", - написав він.