Інвестиції

13:52 17.03.2023

Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

1 хв читати
Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

Британсько-нідерландська компанія Unilever Plc спрямує EUR20 млн на будівництво в Київській області фабрики з виготовлення засобів особистої гігієни, шампунів і гелів для душу під брендами Dove, Axe, TRESemmé і Clear, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, початок будівництва заплановано на 2023 рік, відкриття фабрики очікується 2024 року.

Зазначено, що нове виробництво дасть змогу створити близько 100 нових робочих місць і забезпечуватиме переважно український ринок, а також потенційно випускатиме продукцію для ринків Європи.

За інформацією Unilever, фабрику буде побудовано відповідно до високих екологічних стандартів із використанням технологій відновлюваної енергії.

Unilever працює більш ніж у 100 країнах. Випускає продукцію під брендами Knorr, Dove, Omo, Cif, Domestos, Axe, Rexona, "Черный жемчуг", "Чиста лінія", "Інмарко" та ін.

На сьогодні Unilever налічує в Україні понад 100 співробітників.

На початку березня 2023 року Unilever оголосила про припинення інвестицій в РФ й експорту до цієї країни, а також про замороження витрат на медіа та рекламу.

Теги: #unilever #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 17.03.2023
У Вишгородському районі на Київщині ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Вишгородському районі на Київщині ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети

09:21 16.03.2023
Поліція з'ясовує обставини загоряння цистерни з бензином на одній із заправок Київщини

Поліція з'ясовує обставини загоряння цистерни з бензином на одній із заправок Київщини

08:41 15.03.2023
Мер Ірпеня: У місті проводять спільні навчання, сигнал тривоги в місті - навчальний

Мер Ірпеня: У місті проводять спільні навчання, сигнал тривоги в місті - навчальний

19:13 11.03.2023
У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

17:51 09.03.2023
У Білоцерківському районі в п'ятницю буде чутно вибухи, плануються роботи в гранітному кар'єрі

У Білоцерківському районі в п'ятницю буде чутно вибухи, плануються роботи в гранітному кар'єрі

12:22 09.03.2023
На Київщині в четвер знищують вибухонебезпечні предмети, обласна влада закликає громадян зберігати спокій

На Київщині в четвер знищують вибухонебезпечні предмети, обласна влада закликає громадян зберігати спокій

13:21 08.03.2023
У Вишгородському районі відбуваються роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

У Вишгородському районі відбуваються роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

00:29 06.03.2023
У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

11:55 01.03.2023
У небі над Київщиною виявили повітряний об'єкт, можлива робота ППО - ОВА

У небі над Київщиною виявили повітряний об'єкт, можлива робота ППО - ОВА

19:13 27.02.2023
На Київщині відновлено 10,6 тисяч із 27 тисяч пошкоджених під час бойових дій об'єктів - ОВА

На Київщині відновлено 10,6 тисяч із 27 тисяч пошкоджених під час бойових дій об'єктів - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

ЄБРР інвестує в Україну в 2023 році щонайменше EUR1,7 млрд

ОСТАННЄ

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток для клієнтів "Нової пошти" та облігацій

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

AXOR Industry інвестувала EUR35 млн у будівництво виробництва фурнітури для вікон та дверей в Україні та його розширення

"Карпатські мінеральні води" мають намір побудувати ще один завод у Львівській області

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

"Харківобленерго" повністю відновило електропостачання у Великій Данилівці - приватному секторі Харкова

Українські IT-компанії залучили до $1 млрд венчурних інвестицій у 2022 р. - заступник глави Мінцифри

AXOR Industry інвестувала EUR35 млн у будівництво виробництва фурнітури для вікон та дверей в Україні та його розширення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА