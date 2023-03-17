Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

Британсько-нідерландська компанія Unilever Plc спрямує EUR20 млн на будівництво в Київській області фабрики з виготовлення засобів особистої гігієни, шампунів і гелів для душу під брендами Dove, Axe, TRESemmé і Clear, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, початок будівництва заплановано на 2023 рік, відкриття фабрики очікується 2024 року.

Зазначено, що нове виробництво дасть змогу створити близько 100 нових робочих місць і забезпечуватиме переважно український ринок, а також потенційно випускатиме продукцію для ринків Європи.

За інформацією Unilever, фабрику буде побудовано відповідно до високих екологічних стандартів із використанням технологій відновлюваної енергії.

Unilever працює більш ніж у 100 країнах. Випускає продукцію під брендами Knorr, Dove, Omo, Cif, Domestos, Axe, Rexona, "Черный жемчуг", "Чиста лінія", "Інмарко" та ін.

На сьогодні Unilever налічує в Україні понад 100 співробітників.

На початку березня 2023 року Unilever оголосила про припинення інвестицій в РФ й експорту до цієї країни, а також про замороження витрат на медіа та рекламу.