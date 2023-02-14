Інвестиції

11:46 14.02.2023

Гірськолижні курорти "Буковель" та "Славскі" подали заявки на "інвестняню" - нардеп

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Гірськолижні курорти "Буковель" та "Славскі" подали заявки на "інвестняню" - нардеп

Гірськолижні курорти ТОВ "Буковель" та ТОВ "Славскі" наприкінці грудня минулого року – на початку січня цього року подали заяви до Міністерства економіки України на держпідтримку в межах закону про "інвестняні", повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, загалом із початку дії цього закону в січні 2021 року надійшло п'ять заявок на реалізацію великих інвестиційних проєктів із запланованим фінансуванням 11 млрд грн, проте обсяг залучених інвестицій поки що нульовий.

"Причина – bad timing. Три з п'яти заявок надійшли до Мінекономіки наприкінці 2021 року та забуксували через війну. Наразі компанії актуалізовують розрахунки та/чи чекають завершення активної фази війни. Заявки надійшли від агрохолдингу "Астарта-Київ", виробника теплоізоляції ТОВ "ОБІО" та підприємства "Інтерпайп Ніко Тьюб", – описав ситуацію депутат.

Як повідомлялося, закон "про інвестняні" набув чинності 13 січня 2021 року. Він передбачає держпідтримку інвестпроєктів із сумою фінансування від EUR20 млн та терміном реалізації до п'яти років, зокрема у переробній промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, поводженні з відходами, сферах транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я.

Держпідтримка передбачає звільнення від сплати окремих податків та зборів, зокрема під час ввезення нового обладнання, полегшує інвесторам виділення земельних ділянок та необхідної інфраструктури.

"Буковель" наразі є найбільшим гірськолижним курортом України, який останніми роками розглядає декілька варіантів свого розширення.

Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, ТОВ "Буковель" зареєстровано в липні 2016 року, його статутний капітал становить майже 1 млрд грн, бенефіціарами зазначені Оксана Палиця і Захар Палиця – син народного депутата Ігоря Палиці, які проживають у Швейцарії.

ТОВ "Славскі" засновано на початку 2020 року зі статутним капіталом 20,2 млн грн. Його бенефіціарами виступили співвласник "Концерну Галнафтогаз" та "ОККО-Холдинг" Віталій Антонов та їх директор Василь Даниляк. До повномасштабної війни були озвучені плани ОККО розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади (Львівська обл.) з інвестиціями майже $500 млн.

Теги: #буковель #славське #інвестняні

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