Інвестиції

09:54 11.04.2023

Верховна Рада може знизити поріг проєктів для "інвестнянь" до EUR12 млн

1 хв читати
Верховна Рада може знизити поріг проєктів для "інвестнянь" до EUR12 млн

Верховна Рада підтримала в першому читанні внесення змін до закону про "інвестнянь" щодо зниження мінімального порогу інвестицій з EUR20 млн до EUR12 млн і розширення стимулів, зокрема, часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, ухвалення відповідного законопроєкту №8138 на пленарному засіданні 10 квітня підтримали 252 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, вимогу до створення мінімальної кількості робочих місць знижено з 80 до 50.

Законопроєкт також передбачає розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестпроєкт зі значними інвестиціями, на сферу інформації та електронних комунікацій, виробництва енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного устаткування і систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання, а також на операції з нерухомим майном.

Крім того, документом передбачено часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.

Пропонується також надати можливість інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладення спеціального інвестдоговору і внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% вартості загального розміру інвестицій.

Теги: #рада #інвестняні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 10.04.2023
ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

ВР звернулася до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до альянсу

15:49 10.04.2023
ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

ВР повернула 30 тис. грн доплат для військових - нардеп

15:41 10.04.2023
ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

12:31 10.04.2023
Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

Нардепи пропонують Верховній Раді звернутися до країн-членів НАТО із закликом підтримати вступ України до Альянсу

20:04 07.04.2023
Раді пропонують заслухати щорічну доповідь омбудсмена

Раді пропонують заслухати щорічну доповідь омбудсмена

13:31 07.04.2023
Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

12:40 05.04.2023
ТСК дала попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна - голова комісії

ТСК дала попередній висновок щодо кейсу про можливі порушення під час експорту зерна - голова комісії

20:39 03.04.2023
Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

19:28 03.04.2023
Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

18:58 29.03.2023
Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

Результати голосування до Антикорупційної ради при Міноборони буде затверджено 31 березня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Американський бізнес має всі можливості зайняти лідерські позиції у відновленні економіки та інфраструктури України вже зараз - Зеленський

Голова Єврокомісії: Наш візит до Києва має стати меседжем для інвесторів про те, що Україна просуватиметься європейським шляхом

Американська корпорація фінансування міжнародного розвитку повідомляє про намір мобілізувати $1 млрд для підтримки економіки України

ОСТАННЄ

Німецький бізнес готовий розширювати виробництво і присутність на українському ринку - Шмигаль

Зеленський на зустрічі з американською делегацією закликав інвестувати в Україну

Ascet Shipping інвестує майже $500 тис. у першу чергу зерносховища поруч з Ізмаїльським портом

Канадська інвестфірма Ethical Capital купує власника сайту Pornhub

Unilever інвестує EUR20 млн у будівництво на Київщині фабрики з виготовлення засобів гігієни

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

NovaPay анонсувала випуск кредитних карток для клієнтів "Нової пошти" та облігацій

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

AXOR Industry інвестувала EUR35 млн у будівництво виробництва фурнітури для вікон та дверей в Україні та його розширення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА