Верховна Рада може знизити поріг проєктів для "інвестнянь" до EUR12 млн

Верховна Рада підтримала в першому читанні внесення змін до закону про "інвестнянь" щодо зниження мінімального порогу інвестицій з EUR20 млн до EUR12 млн і розширення стимулів, зокрема, часткової компенсації вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, ухвалення відповідного законопроєкту №8138 на пленарному засіданні 10 квітня підтримали 252 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, вимогу до створення мінімальної кількості робочих місць знижено з 80 до 50.

Законопроєкт також передбачає розширення сфер, у яких може реалізуватися інвестпроєкт зі значними інвестиціями, на сферу інформації та електронних комунікацій, виробництва енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного устаткування і систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання, а також на операції з нерухомим майном.

Крім того, документом передбачено часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури.

Пропонується також надати можливість інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладення спеціального інвестдоговору і внести інвестиції на передпроєктні роботи (підготовка документації, купівля земельної ділянки тощо) в обсязі 25% вартості загального розміру інвестицій.