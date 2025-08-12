Понад 50% номерів першого готелю курорту GORO Mountain Resort групи ОККО на Львівщині продано за 5 міс.

Інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, яка входить до групи компаній OKKO, cтаном на початок серпня продала понад 50% номерів першого готельного проєкту на території GORO Mountain Resort поблизу Славська на Львівщині, повідомила пресслужба проєкту агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюється, що продано 103 з 197 номерів першого готелю комплексу ONDE Hotel, інвестування в який було відкрито у березні 2025 року. У складі комплексу ONDE буде три готелі сумарно на 429 номерів, завершення будівництва й запуск комплексу заплановані на літо 2028 року.

GORO Development впроваджує міжнародну бізнес-модель resort hotel rooms as investment (курортні готельні номери як інвестиція). Приватні інвестори купують окремі номери з єдиним професійним управлінням, можливістю зростання капіталізації активу та отриманням прибутку від операційної діяльності готелю, зазначається в пресрелізі.

"В наші готелі інвестують представники дуже різних сфер — IT, агро, виробництво, фінанси, нерухомість. Понад 90% наших інвесторів заходять у проєкт із розрахунком на довгострокову участь, тобто планують залишатися в ньому й після завершення будівництва, аби отримувати стабільний дохід від роботи готелю", — зазначає СЕО GORO Development Володимир Гаразд, слова якого наведено в повідомленні.

В компанії уточнили, що на початок серпня 2025 року проєкт обрали понад 50 приватних інвесторів: чверть з них - представники сфери IT та комунікацій, по 10% - інвестори з агро, нерухомості та будівництва, фінансового сектору, по 6,7% - defence tech та виробництво, по 5% - зі сфери енергетики й автопрому, 4% - юриспруденція, по 3,3% - ритейл, освіта та логістика.

За географією походження інвесторів першість утримують Київ і Львів (по 33,3%), далі — Дніпро (5,6%), Житомир і Вінниця (по 3,7%). Також спостерігається активний інтерес до проєкту з боку українців, які мешкають за кордоном.

За перші 4 міс. після старту продажів вартість номерів у GORO Mountain Resort зросла на 5,7%, що відповідає темпу 17,1% річних. На початковому етапі найбільшим попитом користувалися однокімнатні номери та номери з окремою спальнею. Причому ці формати забезпечили основну частку продажів, внаслідок чого їхня ціна зросла на 14%, у 2,5 раза перевищивши середній приріст по комплексу. На поточному етапі попит починає зміщуватися у бік більших форматів типу executive suite.

Згідно з аналітикою GORO Development, очікувана дохідність за весь період реалізації може перевищити 57%, прогнозована середня дохідність готельного номера після запуску комплексу — 10% річних.

ОККО Group розпочала будівництво масштабного рекреаційного проєкту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року.

Загальна площа проєкту GORO Mountain Resort становить майже 1200 га.

У першій черзі площею 127 га буде зведено 9 готелів на 1100 номерів із розвиненою рекреаційною інфраструктурою: спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-просторами.

Наразі триває будівництво першого комплексу ONDE, кожен з трьох готелів якого має індивідуальну тематику та функціональне наповнення: розважальний, бізнес-формат, релакс. Додаткова інфраструктура включає 309 машиномісць, готель для тварин, фітнес- та йога-центр, бутики, салон краси, барбершоп, ресторани національних кухонь світу.

В першій черзі також передбачено облаштування 10 лижних трас завдовжки 13 км з 50 га засніження, встановлення найдовшої гондольної канатної дороги (2,8 км) та двох сучасних крісельних витягів довжиною 1,5 км.

Реалізацією готельної нерухомості курорту та залученням інвестицій займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, заснована 2021 року. Вона відповідає за розробку архітектурних концепцій, будівництво, функціональне та рекреаційне наповнення, а також залучення інвестицій у готельний бізнес.

ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту. Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів світового класу: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг).