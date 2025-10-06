GORO Mountain Resort відкрив для інвестицій другий готель комплексу ONDE

GORO Development, що входить до групи компаній ОККО, 1 жовтня оголосила про старт продажу інвестиційних лотів другого готелю всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort, розташованого поблизу села Волосянка Славської громади Львівської області, повідомляє пресслужба проєкту.

"ONDE Business — це відповідь на зростання попиту на діловий туризм у Карпатах. Це не лише готель, а й функціональний простір для конференцій, зустрічей і нетворкінгу в гірському середовищі", — пояснив СЕО GORO Mountain Resort та GORO Development Володимир Гаразд.

ONDE Business — другий із трьох тематичних готелів комплексу ONDE. Продаж першого — ONDE Active на 197 номерів, орієнтованого на активний відпочинок та розваги, — стартував у лютому 2025 року, за вісім місяців реалізовано 63% номерного фонду. ONDE Business орієнтований на корпоративний туризм, в ньому 116 номерів, конференц-зал, переговорні кімнати та coworking-зона. Продаж інвестиційних лотів третього готелю — ONDE Chill на 113 номерів — заплановано на 2026 рік. У ньому передбачено SPA & wellness-зону площею більше 2 тис кв. м з 40-метровим infinity-басейном, фітнес та йога залами, й іншими зонами для відпочинку.

Одночасно зі стартом продажу другого готелю ONDE Business компанія офіційно розпочала діяльність власного інвестиційного клубу GORO Invest Club. Наразі до спільноти вже долучилося понад 80 учасників, більшість із яких — підприємці та топменеджери з України й української діаспори. Географія інвесторів GORO Invest Club охоплює переважно Київ, Львів і Дніпро, а також представників української діаспори за кордоном. За сферою діяльності найбільше учасників клубу працюють у галузях IT та телекомунікацій (19,7%), аграрному секторі (12%), фінансах та інвестиціях (11,8%), а також у сфері будівництва й нерухомості (9,2%).

"За всю історію групи ОККО ми запускали десятки бізнесів, в яких було обмежене коло стратегічних партнерів. Але проєкт GORO — це якісно нова бізнес-модель, яка потребує іншого рівня прозорості управління та відповідальності", — зазначив співзасновник GORO Mountain Resort і GORO Development, СЕО групи компаній ОККО Василь Даниляк.

ОККО Group розпочала будівництво масштабного всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort у жовтні 2024 року. Проєкт реалізується на території площею майже 1200 гектарів, і вже на старті заявлений як один із найамбітніших нових туристичних проєктів у Східній Європі.

Курорт передбачає створення 41 лижної траси загальною довжиною 75 км із системами штучного засніження, які дозволять одночасно перебувати на схилах до 25 000 лижників. Інфраструктура включатиме дві гондольні канатні дороги сучасні крісельні витяги, Welcome-центр, Mountain-центр, а також 25 готелів на 5150 номерів.

У межах першої черги, що охоплює площу 127 га, буде зведено 9 готелів на 1100 номерів, а також побудовано 10 лижних трас завдовжки 13 км із 50 га систем штучного засніження, першу та найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу протяжністю 2.8 км та два крісельні витяги довжиною 1,5 км, що забезпечать катання до 10 000 лижників одночасно.

Реалізацію готельної інфраструктури та залучення інвестицій здійснює інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development, відповідальна за архітектурні концепції, будівництво, рекреаційне наповнення та фінансову модель готельного бізнесу. В основу своєї філософії компанія поклала принципи органічного девелопменту гірських територій: низька щільність забудови, гармонійне поєднання архітектури з ландшафтом, використання натуральних матеріалів. Архітектура має не змінювати середовище, а органічно його доповнювати — природа завжди залишається головною дійовою особою.

У проєкті GORO Mountain Resort група компаній ОККО виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором, що гарантує цілісну реалізацію концепції всесезонного гірського курорту. До розробки міжнародного формату курорту залучено провідних світових експертів: PKF Hospitality — для інвестиційного аналізу та готельної концепції, ILF Group — для створення генерального плану та гірськолижної інфраструктури, а також Doppelmayr/Garaventa Gruppe — для проєктування та реалізації канатних доріг.

https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3713732406352545387/optype=100