Події

14:55 30.01.2022

У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

1 хв читати
У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

Сім туристів, зокрема дитину, зняли рятувальники з крісельного підйомника в смт Славське Стрийського району Львівської області в неділю, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що у Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний підйомник (канатна дорога). Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12.45 зняли 7 туристів з підйомника (з них одна дитина). Ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Теги: #славське #підйомники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:17 01.12.2021
"Укрзалізниця" на період зимових свят призначає "Інтерсіті+" з Києва до Славського

"Укрзалізниця" на період зимових свят призначає "Інтерсіті+" з Києва до Славського

15:58 30.03.2021
Україна та Франція домовилися про виробництво 370 пожежних висотних підйомників за EUR300 млн - Аваков

Україна та Франція домовилися про виробництво 370 пожежних висотних підйомників за EUR300 млн - Аваков

13:29 25.02.2021
"Концерн Галнафтогаз" планує розпочати будівництво 1-ї черги курорту "Славсько" на $100 млн навесні 2022 р.

"Концерн Галнафтогаз" планує розпочати будівництво 1-ї черги курорту "Славсько" на $100 млн навесні 2022 р.

17:39 24.02.2021
Перша фаза будівництва всесезонного курорту в Славському розпочнеться навесні 2022 року

Перша фаза будівництва всесезонного курорту в Славському розпочнеться навесні 2022 року

11:37 12.01.2021
На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник, постраждалих немає – голова обладміністрації

На гірськолижному курорті "Захар Беркут" на Львівщині зупинився підйомник, постраждалих немає – голова обладміністрації

18:30 01.01.2021
На гірськолижному курорті Славське зупинився підйомник, рятувальники зняли з нього 74 людей

На гірськолижному курорті Славське зупинився підйомник, рятувальники зняли з нього 74 людей

19:04 03.07.2020
Компанії власника "Галнафтогазу" отримали понад 300 га в горах біля Славського

Компанії власника "Галнафтогазу" отримали понад 300 га в горах біля Славського

17:40 12.08.2013
Азаров доручив невідкладно перевірити технічний стан усіх підйомників в Україні

Азаров доручив невідкладно перевірити технічний стан усіх підйомників в Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

Чотири людини загинули, одну госпіталізовано внаслідок ДТП у Черкаській області

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

Кількість областей в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки з COVID-19 зросла до 16 - МОЗ України

ОСТАННЄ

Глава МЗС Франції впевнений у відсутності розбіжностей між членами ЄС щодо реакції на російську агресію

В Україну прибула міністр оборони Канади

У Карпатах у неділю та понеділок висока небезпека сходження лавин

В Україні очікується відлига, місцями пройде мокрий сніг

У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Італія продовжила до 15 березня заборону на в'їзд навіть для вакцинованих українців

Помер актор Леонід Куравльов

У Львові на пожежі в житловому будинку врятували семеро осіб

Сніг у Києві прибирають 358 одиниць спецтехніки

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА