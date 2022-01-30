У Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли сімох туристів

Сім туристів, зокрема дитину, зняли рятувальники з крісельного підйомника в смт Славське Стрийського району Львівської області в неділю, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Близько 12:00 до Служби порятунку "101" надійшла інформація, що у Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний підйомник (канатна дорога). Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12.45 зняли 7 туристів з підйомника (з них одна дитина). Ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.