Україна з 24 лютого залучила понад $31 млрд від міжнародних партнерів

Україна за період із 24 лютого 2022 року залучила понад $31 млрд від міжнародних партнерів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на останньому черговому поточному засіданні уряду у п'ятницю.

"Цього року ми не раз говорили про те, що битви виграють армії, а у війнах перемагають економіки. Нам вдалося утримати стабільність у фінансовій, банківській та економічній сфері. Нам вдалося профінансувати усі ключові видатки бюджету. Ми не затримували пенсії, зарплати лікарям чи вчителям. Щотижня ми проводили та проводимо постійні переговори, щоб мобілізувати більше підтримки для України. За ці 10 місяців ми вже залучили понад $31 млрд від наших партнерів", - сказав Шмигаль. Прем'єр наголосив, що наступного року влада також розуміє, як фінансуватиме бюджет і відновлення.

"Ще одним кроком на підтримку здорових державних фінансів стала успішна боргова політика. Переговори, які проводять уряд і Міністерство фінансів, завершилися тим, що всі платежі за зовнішнім боргом були відстрочені на 2 роки. Близько 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій. Міжнародна підтримка стала дуже важливою", - заявив він.

Водночас Шмигаль зазначив, що 2/3 усіх коштів, які Україна отримала до бюджету, це внутрішній ресурс - сплата податків, мит, купівля облігацій.