Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році - президент Кассіс

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляє, що Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році.

"Наступного року Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень", - сказав він на конференції на підтримку України у Франції у вівторок.

Кассіс наголосив, що відновлення України є важливим напрямом для Швейцарії.

Як повідомлялося, Федеральна рада Швейцарії на засіданні 2 листопада ухвалила план дій щодо пом'якшення наслідків зими для населення України, зокрема, виділила 100 млн швейцарських франків на проєкти з фінансування термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України.