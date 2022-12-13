Інвестиції

12:49 13.12.2022

Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році - президент Кассіс

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Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році - президент Кассіс

 Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляє, що Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень в Україні у 2023 році.

"Наступного року Швейцарія інвестуватиме у відновлення електростанцій, шкіл та лікарень", - сказав він на конференції на підтримку України у Франції у вівторок.

Кассіс наголосив, що відновлення України є важливим напрямом для Швейцарії.

Як повідомлялося, Федеральна рада Швейцарії на засіданні 2 листопада ухвалила план дій щодо пом'якшення наслідків зими для населення України, зокрема, виділила 100 млн швейцарських франків на проєкти з фінансування термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України.

Теги: #енергетика #швейцарія #відновлення

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