Інвестиції

21:35 04.12.2022

Львів завершив проєкт рекультивації Грибовицького полігону обсягом EUR18 млн та планує створення парку на його місці

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Львів завершив рекультивацію Грибовицького полігону твердих побутових відходів у рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку, у 2023 році планує на ньому створення великого парку, повідомила заступник мера Ірина Маруняк.

"Станом на сьогодні, згідно з усіма технологічними нормами та правилами, а ЄБРР має потужний технічний напрям, повною мірою проведена технічна рекультивація полігону. У 2023 році ми плануємо завезти туди землю і висадити дерева, і там буде красивий парк, куди можна буде прийти та відпочити", – сказала Маруняк під час конференції у Тбілісі, присвяченій 10-й річниці Угоди мерів - Схід.

Вона додала, що полігон площею 38 га є одним із найбільших у Східній Європі, а проєкт її рекультивації обсягом EUR 18 млн реалізовано спільно з ЄБРР з 2020 року.

При цьому вона звернула увагу, що на полігоні спільно з НАК "Нафтогаз України" встановлено біогазову ТЕЦ, яка забезпечує електроенергією 735 домоволодінь.

За її словами, місто вже розпочало проєкт будівництва сміттєпереробного заводу обсягом EUR 36 млн, який також реалізується спільно з ЄБРР та передбачає переробку 250 тис. тонн відходів на рік.

Заступник мера також поділилася досвідом встановлення компостної станції, відзначивши великий позитивний ефект від її діяльності.

"Ми створили першу в Україні компостну станцію, куди звозимо органічні відходи, перемішуємо із землею і наступного року маємо компост, який купують і фермери, і мешканці", - зазначила Маруняк.

Вона також повідомила, що місто вже завершує спільний з ЄБРР проєкт встановлення індивідуальних теплових пунктів у розмірі EUR11,2 млн.

"Такі пункти ми встановили для 408 будинків. Тепер мешканці можуть регулювати подачу тепла та використання газу. Це мінус 30% на опалення у платіжках", – пояснила суть проекту віцемер.

Щодо проходження опалювального сезону в умовах війни, міська чиновниця зазначила, що місто продовжує активно закуповувати дизель-генератори, зокрема для ТЕЦ.

"Це генератори від 2,5 кВт до 2,5 МВт. Плануємо поставити зокрема на ТЕЦ потужні дизель-генератори, а меншої потужності – на котельні та теплові пункти, щоб забезпечувати місто теплом за відсутності електроенергії в мережі", – пояснила вона.

За її словами, така система вже працює стосовно водопостачання.

"У Львові вже було 4 випадки, коли повністю зникала електрика. Тоді ми за 20 хв. запускали дизельну генерацію, і вода подавалася до міста. Зараз завдяки генераторам ми можемо подавати воду для 60% будинків, але протягом кількох тижнів маємо закупити ще генератори, щоб забезпечити водою усі 100% будинків", – поділилася планами заступник міського голови.

Крім того, за її словами, місто вже відновило 11 законсервованих механічних свердловин та продовжує відновлювати інші, щоб мати альтернативні джерела водопостачання на випадок надзвичайних ситуацій.

При цьому Маруняк наголосила на ефективності роботи теплових насосів: "2 теплові насоси, які у нас є, добре себе зарекомендували. Плануємо закупити ще 4 до кінця грудня. Це дозволить заощадити за рік 2 млн куб м газу або 19 млн грн".

Крім того, вона зазначила, що в рамках комплексної програми "Теплий дім", яка впроваджується спільно з Фондом енергоефективності з 2015 року, наразі було залучено 241 млн грн на термомодернізацію житлового фонду, 40 млн грн з яких було компенсовано з міського бюджету. За її словами, правильна термомодернізація дозволяє заощадити половину коштів на оплату опалення.

Як повідомлялося, Угода мерів – рух за збереження клімату та енергії на місцевому рівні, що об'єднує 11 тис. місцевих і регіональних органів влади із 55 країн.

Одним із напрямів глобальної угоди є Угода мерів у регіоні Східного партнерства.

Угода мерів-Схід (CoM East) – це проєкт, який фінансується Європейським Союзом у рамках ініціативи EU4Energy, націлений на об'єднання місцевих, регіональних та національних органів влади країн Східного партнерства у їхньому прагненні розвивати регіональну політику на основі принципів сталої енергії, посилення енергетичної безпеки та підтримання глобального руху у боротьбі зі зміною клімату

До Угоди мерів - Схід приєдналися мери міст Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії, України. Вона поєднує майже 500 представників зацікавлених сторін, регіональних органів влади, місцевого самоврядування, громад із населених пунктів. Україна представлена майже 300 учасниками.

На конференції у Тбілісі з приводу десятиліття діяльності Угоди мерів-схід до неї приєдналися ще 20 міст Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану.

Участь Білорусі, яка також 10 років тому приєдналася до проєкту, призупинено у зв'язку з підтримкою російської агресії проти України.

 

 

Теги: #енергетика #екологія

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