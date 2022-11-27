Кабмін виділив ще 153 млн грн на гранти під переробку та агропродукцію

Уряд на засіданні 25 листопада виділив 152,7 млн грн на фінансування створення або розвитку переробних підприємств та сільськогосподарських товаровиробників у рамках програми "еРобота", повідомило Міністерство економіки.

"Завдяки виділеним сьогодні коштам підприємці повинні створити понад тисячу робочих місць", - наводяться у релізі слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

У відомстві уточнили, що із цієї суми на створення або розвиток переробних підприємств передбачається 119 млн грн, які отримають 22 підприємства та завдяки яким планується створити 405 робочих місць.

У Мінекономіки уточнили, що 11 грантів буде надано для виробництва харчових продуктів, чотири – на ремонт та монтаж машин і обладнання, по два – на виробництво меблів та хімічної продукції, по одному – на виробництво гумових і пластмасових виробів, обробку деревини та виготовлення виробів, а також текстильне виробництво.

Згідно з релізом, решта 33,7 млн грн отримає 6 компаній у вигляді грантів для створення або розвиток садівництва, виноградарства та вирощування ягід. Зокрема, планується вирощування яблучних, фундуку, волоського горіха, лохини та чорниці, що має створити 635 робочих місць (28 – постійних та 607 – сезонних).