Фонд енергоефективності запускає програму "Віднови ДІМ", відповідне розпорядження Кабміну №1015-р від 11 листопада опубліковано на урядовому порталі.

Як зазначається в тексті розпорядження, Фонд енергоефективності може провадити діяльність із реалізації програм у житловому секторі, зокрема пов'язаних із відновленням будівель, зруйнованих і/або пошкоджених унаслідок збройної агресії РФ проти України.

Як повідомив в.о. міністра розвитку громад і територій України Василь Лозинський, кошти сумою 5 млн євро на перший етап уже є.

"Наші донори готові інвестувати ще, але маємо показати гарні результати. Ця програма буде корисною для ОСББ, будинки яких були пошкоджені внаслідок воєнної агресії. Кошти надаватиме Фонд енергоефективності безповоротною допомогою розміром 100%", - заявив Лозинський під час презентації програми у Львові.

Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк повідомила, що програма "Віднови ДІМ" - повністю грантова програма, яка реалізовуватиметься за рахунок Європейського Союзу й поки що діятиме в чотирьох регіонах України - Київській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях.

Програма передбачатиме надання ОСББ грантів на безоплатній і безповоротній основі розміром 100% вартості матеріалів та робіт на проведення першочергових ремонтних робіт у будинках, пошкоджених унаслідок воєнних дій.

"Зокрема це такі роботи, як заміна або ремонт вікон, зовнішніх дверей, фасадів, ремонт дахів та інших робіт, необхідних для забезпечення функціонування пошкоджених будинків", - повідомила Сабатюк.