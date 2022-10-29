Кабмін обмежив можливу допомогу на облаштування індустріальних парків і роботу в них у 45-60 млн грн на заявника

Уряд України на засіданні 28 жовтня визначив механізми фінансування облаштування індустріальних парків та компенсації процентної ставки за кредитами на облаштування або провадження господарської діяльності в їх межах, обмеживши можливу допомогу 45-60 млн грн, повідомило Мінекономіки на своєму сайті.

"Очікуємо, що ухвалені постанови дозволять забезпечити державне стимулювання індустріальних парків, а також сприятимуть залученню інвестицій у промисловий сектор економіки. Індустріальні парки мають стати точками зростання економіки та повоєнного відновлення країни", – прокоментувала ухвалення відповідних постанов перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Мінекономіки нагадує, що зараз до реєстру індустріальних парків включено 57 промислових майданчиків, а постанови схвалено для реалізації оновленого закону "Про індустріальні парки" та передбачених ним пільг.

Передбачається, що загальна сума коштів, що надається на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та забезпечення будівництва об'єктів суміжної інфраструктури, будь-якому заявнику одного парку за рахунок коштів держбюджету не може перевищувати 60 млн грн та 80% кошторисної вартості проєкту.

Щодо компенсації процентної ставки за кредитами на облаштування або провадження господарської діяльності в межах індустріальних парків, то вона надаватиметься на строк до трьох років і не раніше 2022 року (коли набули чинності зміни до закону) і не перевищуватиме: 60 млн грн – для керуючої компанії та ініціатора створення-суб'єкта господарювання; 45 млн грн – для учасника.

Звернення заявників з обох питань розглядатиметься створеною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків. На підставі її рекомендацій Мінекономіки ухвалюватиме рішення про надання коштів або відмову в їх наданні та розміщуватиме на своєму вебсайті інформацію про обсяги надання коштів з відображенням їх розміру у розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено у наданні коштів у поточному році, та підстави надання їм відмови.

Мінекономіки не уточнює, який обсяг коштів передбачається надати на ці цілі в держбюджеті-2023.