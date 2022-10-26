Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, IT-сфері може стати основою взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАС – Зеленський

Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудівній галузі, енергетиці, IT-сфері та інших секторах економіки може стати основою для взаємовигідного партнерства з країнами Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми зацікавлені у розвитку різнопланових та якісних відносин з країнами Африканського континенту... Український потенціал в аграрному виробництві, машинобудівній галузі, енергетиці, IT-сфері та інших секторах економіки може стати основою для взаємовигідного партнерства з країнами ЕКОВАС", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гвінея-Бісау в середу.

За його словами, під час зустрічі з Умару Сісоку Ембало предметно обговорювалися зусилля України для подолання глобальної продовольчої кризи, зокрема експорт українського продовольства з портів Чорного моря.

Зеленський наголосив, що Україна може й надалі гарантувати продовольчу, відповідно, соціально-політичну безпеку у країнах-партнерах.

"Дякую за підтримку необхідності продовження нашої експортної зернової ініціативи. Також її продовження має відбуватися у листопаді. Ми маємо зробити все, щоб не дати Росії зірвати наш продовольчий експорт, бо це неминуче спровокує новий ціновий вибух на продовольчому ринку, нове погіршення життєвих обставин для мільйонів людей", - сказав він.

Крім того, як зазначив Український президент, співрозмовники обговорили можливість створення зернового хабу в країнах ЕКОВАС, організації українсько-африканського саміту в Україні, а також подальшу підтримку українських резолюцій щодо компенсаційних механізмів, спеціального трибуналу щодо російських військових злочинів і Криму.

"Ми маємо інші спільні виклики, які постали перед нашими державами, зокрема ПВК Вагнер", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні Україна підтвердила виділення квоти на місця для навчання студентів з Гвінеї-Бісау в українських ВНЗ.

Переговори президента України з президентом Гвінеї-Бісау та главою Економічного співробітництва держав Західної Африки стали першими в історії на найвищому рівні. Крім того, Умару Сісоку Ембало став першим лідером серед африканських держав, який відвідав Україну після 24 лютого.

До країн Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) належать 15 держав Західної Африки: Бенін, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, Гамбія, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Ліберія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того.