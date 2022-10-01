РГК, "Галс Агро" та нідерландська STX мають намір продавати перший український біометан до Європи

Регіональна газова компанія, ТОВ "Галс Агро" та нідерландська STX Commodities B.V. підписали меморандум про співпрацю з метою продажу першого в Україні біометану до Європи, повідомляється у пресрелізі РГК у п'ятницю.

"Три компанії досягли домовленості про сприяння продажу біометану через так звану віртуальну торгову точку (VTP). Це дозволить продавати газ, фізично поданий у газорозподільні мережі України до Європи", - йдеться в документі.

Як зазначили в РМК, наразі готуються всі необхідні документи та виконуються процедури щодо здійснення перших транзакцій на європейському ринку.

"Ми поступово розвиваємо свій проєкт і зараз виходимо на фінальну стадію – планування продажу біометану в ЄС, що дозволить нам стабільно працювати та планувати розширення обсягів виробництва", - заявив процитований у пресрелізі директор "Галс-Агро" Сергій Кравчук.

Як повідомлялося, РГК вже розпочала роботи з підключення виробничих потужностей "Галс Агро" до газорозподільних мереж у Чернігівській області.

"Ця компанія стане першим біометановим заводом в Україні, який буде підключений до газових мереж, а біометан продаватиметься до Європи. Крім чернігівського проєкту РГК підключить до газорозподільних мереж другий біометановий завод у Вінницькій області", - наголосили в компанії.

STX Commodities B.V. – європейський трейдер, що надає доступ до екологічних рішень як відновлювані джерела енергії, включно з біопаливом та біометаном, енергоефективністю та вуглецевими ринками. Компанія заснована у 2005 році.