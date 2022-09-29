Zammler представив інвестпроєкт логістичного комплексу під Києвом за $34 млн

Група логістичних операторів Zammler представила інвестиційний проєкт логістичного комплексу класу "А" у Броварах на Київщині за $34 млн.

"Мета нашого проєкту – будівництво складського комплексу класу "А" у північній частині країни, поряд із Києвом, для забезпечення власних потреб компанії. Наразі ми оперуємо орендованими складськими приміщеннями", – розповіла заступник генерального директора із залучення інвестицій Zammler Ukraine Лариса Мельничук під час International Investment Fair від UkraineInvest у четвер.

Згідно з презентацією, загальна вартість проєкту становить $34 млн, при цьому 20% від суми ($6,8 млн) – власні інвестиції компанії Zammler Ukraine. Очікуваний термін окупності проєкту – 8,5 року, внутрішня норма доходності – 15,5%, коефіцієнт рентабельності – 8,6%.

Проєкт включає будівництво логістичного комплексу площею 59,4 тис. кв. м, з офісними приміщеннями (1,8 тис. кв. м) та мезоніном (9 тис. кв. м). Об'єкт розташується на власній земельній ділянці Zammler площею 10,25 га з виходом на трасу М-01 Київ-Чернігів.

Термін реалізації будівництва комплексу – 1,5-2 роки.

"До війни ми вже отримали технічні умови на підключення всіх комунікацій, провели два етапи тендеру серед проєктних організацій, розпочали підготовку до процедури аудиту за міжнародними стандартами, провели тендер і визначили переможця для розробки ТЕО проєкту", – розповіла Мельничук.

Реалізація проєкту збільшить частку Zammler на ринку 3pl послуг в Україні з 11,3 до 13,5%, зазначила експерт.

Zammler Group – українська група 3pl логістичних компаній із представництвами в Європі та Азії. Компанії групи забезпечують усі види логістичних послуг для сегмента В2В. Група оперує 50 тис. кв. м складських площ, переважно класу А, та володіє власним автопарком в Україні та Польщі, що налічує понад 40 вантажівок.