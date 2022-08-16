Інвестиції

20:38 16.08.2022

Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

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Власник Reebok купує британський люксовий бренд Ted Baker за $254 млн

Американський роздрібний конгломерат Authentic Brands Group, який володіє Reebok, Forever 21 та Juicy Couture, купує британський люксовий бренд Ted Baker Plc за 211 млн фунтів стерлінгів ($254 млн).

Як повідомив Authentic Brands, акціонери Ted Baker отримають по 110 пенсів за акцію компанії, що на 18% більше за ціни на час закриття торгів у понеділок. Папери Ted Baker торгуються на Лондонській фондовій біржі (LSE).

Ted Baker зазначила, що рада директорів компанії схвалила одноголосне рішення рекомендувати угоду акціонерам.

Authentic Brands після закриття угоди планує розділити бізнес Ted Baker та створити окремий холдинг інтелектуальної власності (intellectual property holding company, IPHCo) під управлінням Authentic Brands та одну або кілька компаній, які управлятимуть операціями бренду, включно з магазинами, онлайн-майданчиками та складами.

Authentic Brands також розгляне можливість передачі прав володіння та контролю над створеними компаніями своїм партнерам.

Угода між Ted Baker та Authentic Brands ставить крапку у спекуляціях навколо майбутнього британської компанії, яка була змушена виставити бізнес на продаж на початку цього року через проблеми, спричинені пандемією коронавірусу, підйомом інфляції та зниженням споживчого попиту. Ted Baker відхилила кілька пропозицій щодо купівлі від інвесткомпанії Sycamore Partners.

Котирування акцій Ted Baker підскочили на 17% на торгах у Лондоні у вівторок.

 

 

Теги: #бренд #люкс #угода #велика_британія

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