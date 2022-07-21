Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

Президент США Джо Байден у середу повідомив, що його адміністрація інвестує $2,3 млрд у створення інфраструктури, яка допоможе впоратися з наслідками кліматичних змін - аномальною спекою, повенями, торнадо.

"Як президент я зобов'язаний вжити невідкладних заходів та усунути явні та реальні загрози, з якими стикається наша країна. Це стосується і кліматичних змін", - заявив Байден, під час виступу в місті Сомерсеті (штат Массачусетс).

"Сьогодні я оголошую про найбільші інвестиції - $2,3 млрд на створення інфраструктури, яка покликана протистояти будь-яким природним катастрофам - екстремальній спеці, повеням, ураганам, торнадо", - сказав він.

За словами американського лідера, вперше в історії США штати зможуть використовувати федеральні кошти, зокрема для закупівлі кондиціонерів, встановлення охолоджувальних систем у школах, щоб пережити кризову спеку.

Байден підкреслив, що сприймає проблему кліматичних змін як надзвичайну ситуацію і вживатиме заходів для боротьби з цією екзистенційною загрозою, використовуючи повноваження виконавчої влади.

Він пообіцяв, що найближчими днями його адміністрація оголосить і про інші рішення, спрямовані на боротьбу з надзвичайною ситуацією щодо змін клімату.