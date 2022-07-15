Заснована в Україні Preply залучила $50 млн у рамках раунду "C"

Міжнародний маркетплейс для пошуку репетиторів Preply (Бруклайн, Массачусетс), заснований у 2012 році в Україні, в рамках раунду фінансування "C" залучив $50 млн, збільшивши загальну суму залучення інвестицій з моменту створення стартапу до більш ніж $100 млн.

Раунд серії "C" очолив Owl Ventures із Силіконової долини, найбільший у світі інвестор у сфері освітніх технологій. Попередні інвестори Diligent Capital, Hoxton Ventures, Educapital, Evli Growth Partners, Пшемислав Гачек, співзасновник Grupa Pracuj також брали участь, а ще нові інвестори, такі як Swisscom Ventures і Orbit Capital", – зазначається у пресрелізі компанії. У ньому також зазначається, що, незважаючи на війну в Україні, засновникам Кирилу Бігаю, Дмитру Волошину та Сергію Лук'янову вдалося побудувати справді глобальний бізнес, розширивши команду до більш ніж 400 співробітників 58 різних національностей у 30 країнах світу.

У релізі уточнюється, що маркетплейс Preply об'єднує сотні тисяч учнів із більш ніж 32 тис. репетиторів, які викладають понад 50 мов. Кількість користувачів Preply зросла вчетверо за останні два роки, а за останній рік компанія потроїла розмір свого бізнесу з вивчення мов B2B, серед клієнтів якого тепер є Bytedance (Tiktok), Mercedes і McKinsey.

"Завдяки додатковому фінансуванню ми плануємо продовжувати розширювати свою присутність у США та Європі, подвоївши зусилля зі зіставлення на основі ШІ та виконавши нашу обіцянку створити найбільшу у світі спільноту для вивчення іноземних мов", - наводяться в релізі слова співзасновника та генерального директора Preply Бігая.

У повідомленні також зазначається, що хоча основні офіси Preply розташовані в США та Європі, засновники родом з Києва, і за останні кілька місяців співробітники компанії по всьому світу запустили низку значних ініціатив на підтримку України. Зокрема кампанію "Повідомлення для України", під час якої українською мовою було перекладено понад 8 тис. глобальних повідомлень підтримки, а також програму безкоштовної мовної допомоги для тисячі українців, які перетинають кордони і намагаються опанувати нову мову.

США є найбільшим ринком Preply, 27% учнів у США вивчають іспанську мову, за якими слідують англійська, французька, китайська та арабська мови.

У глобальному співтоваристві репетиторів Preply США також є найбільш представленою країною народження. Тоді як багато репетиторів народилися в США, 32% з них наразі заробляють через Preply з іншої країни, популярними місцями проживання є Мексика, Іспанія, Таїланд, Німеччина та Італія.

Завдяки алгоритму машинного навчання продукт пропонує підбір учнів та викладачів, рекомендовані викладачі створюють індивідуальні плани уроків відповідно до бюджету, розкладу та поточних знань учня.

У липні 2018 року Preply повідомляв про залучення в Seed-раунді $4 млн і відкриття другого після Києва офісу в Берліні, в березні 2020 року компанія прозвітувала про залучення ще $10 млн у Seed-раунді та плани відкрити філію в США. Тоді в ній працювали 125 співробітників із 25 країн.

Минулого року Preply залучила $35 млн від таких інвесторів, як Owl Ventures та Full In Partners, за участю попередніх інвесторів.