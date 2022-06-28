Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтримав рішення лідерів країн G7 частково продовжити підтримку інвестицій у видобуток викопного палива, зокрема газу, повідомляє Associated Press.

За його словами, "газ до певного часу буде потрібен, тому в перехідний період (на зелену енергетику) інвестиції мають сенс, і їх слід підтримувати".

Агентство зазначає, що одним із аргументів на підтримку нових газових проєктів, наведених офіційними представниками Німеччини, названо економію вугілля, спалювання якого сильніше забруднює природу.

У заяві, прийнятій за підсумками саміту G7, йдеться, що "в надзвичайних обставинах підтримка інвестицій у газовий сектор як тимчасова відповідь може бути прийнятним заходом".