Інвестиції

15:40 28.06.2022

Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

1 хв читати
Шольц вважає правильною інвестиційну підтримку газової галузі

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтримав рішення лідерів країн G7 частково продовжити підтримку інвестицій у видобуток викопного палива, зокрема газу, повідомляє Associated Press.

За його словами, "газ до певного часу буде потрібен, тому в перехідний період (на зелену енергетику) інвестиції мають сенс, і їх слід підтримувати".

Агентство зазначає, що одним із аргументів на підтримку нових газових проєктів, наведених офіційними представниками Німеччини, названо економію вугілля, спалювання якого сильніше забруднює природу.

У заяві, прийнятій за підсумками саміту G7, йдеться, що "в надзвичайних обставинах підтримка інвестицій у газовий сектор як тимчасова відповідь може бути прийнятним заходом".

Теги: #газ #g7 #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:35 28.06.2022
Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

Макрон оголосив про початок роботи Заходу над встановленням стелі цін нафти та газу РФ

17:03 28.06.2022
Макрон: Країни G7 діятимуть рішуче і надалі, РФ не може й не повинна перемогти

Макрон: Країни G7 діятимуть рішуче і надалі, РФ не може й не повинна перемогти

16:17 28.06.2022
Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Країни G7 заявили про готовність допомагати Україні стільки, скільки потрібно

15:51 28.06.2022
Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

Шольц: Країни G7 наполягають на дотриманні всіх санкцій проти РФ, ліміти цін на нафту - перспективна ідея

12:02 28.06.2022
Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

11:51 28.06.2022
Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

Лідери G7 домовилися про ліміт цін на імпортовану російську нафту, - ЗМІ

07:11 28.06.2022
"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

"Велика сімка" засуджує атаку РФ на ТРЦ у Кременчуку

07:10 28.06.2022
США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

15:04 27.06.2022
Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

Зеленський закликав G-7 долучитися до роботи над гарантіями безпеки України

14:49 27.06.2022
G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

G7 вивчать можливості надання Україні коштів від мит на російські товари - заява

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

ЄС очолить зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на засадах поєднання інвестицій із реформами - фон дер Ляєн

Данія невдовзі надасть Україні практичну допомогу у відновленні - глава МЗС

Країни G7 вирішили заборонити нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики - заява

Масивні інвестиції буде спрямовано в Україну для відновлення після війни – Мішель

ОСТАННЄ

Два інвестори подалися на конкурс із виведення Мегабанку з ринку

Європейські інвестиції у будівництво та модернізацію українських клінік до кінця року можуть становити близько EUR150 млн – Ляшко

Націнвестфонд отримав завдання уряду керувати вилученими об'єктами РФ та її резидентів

Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Українські стартапи у 2021 р. залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій, у I кв.-2022 р. обсяги впали, але операції продовжилися – UVCA

ЄБРР має намір інвестувати $1 млрд у 2022 році і готовий профінансувати "Нафтогаз"

Проєкти модернізації під європейський стандарт колії від кордону до Львова та Ковеля потребують $75 млн інвестицій

Вітроенергетики закликають владу терміново налагодити виплати ВДЕ-генерації для її збереження в умовах війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА