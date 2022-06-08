Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Кількість зареєстрованих учасників щорічної інвестиційної конференції щодо України, організована провідною на українському ринку інвесткомпанією Dragon Capital, цього року перевищила 200, що є рекордним показником, повідомили агенції "Інтерфакс-Україна" в компанії.

"Існує великий інтерес з боку всіх типів портфельних інвесторів, включно з взаємними фондами, фондами прямих інвестицій, хедж-фондами, інвесторів у проблемні борги. Відкритість та спілкування української влади дуже обнадіюють інвестиційну спільноту", – зазначили в Dragon Capital.

Відкриваючи конференцію спільно з президентом України Володимиром Зеленським, глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну всіма можливими, іноді навіть безпрецедентними способами, такими як скасування квот та тарифів.

"Наше послання інвесторам: ЄС підтримуватиме Україну до перемоги", – заявив Маасікас.

Президент Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною, відновлення якої буде найбільшим проєктом у Європі найближчими роками.

Серед промовців, зокрема, були також перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, голова МЗС Дмитро Кулеба, посол США в Україні Бріджит Брінк.