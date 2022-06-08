Інвестиції

19:31 08.06.2022

Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

1 хв читати
Щорічна інвестконференція Dragon Capital з питань України залучила цього року рекордну кількість учасників

Кількість зареєстрованих учасників щорічної інвестиційної конференції щодо України, організована провідною на українському ринку інвесткомпанією Dragon Capital, цього року перевищила 200, що є рекордним показником, повідомили агенції "Інтерфакс-Україна" в компанії.

"Існує великий інтерес з боку всіх типів портфельних інвесторів, включно з взаємними фондами, фондами прямих інвестицій, хедж-фондами, інвесторів у проблемні борги. Відкритість та спілкування української влади дуже обнадіюють інвестиційну спільноту", – зазначили в Dragon Capital.

Відкриваючи конференцію спільно з президентом України Володимиром Зеленським, глава представництва ЄС Матті Маасікас наголосив, що Європейський Союз підтримує Україну всіма можливими, іноді навіть безпрецедентними способами, такими як скасування квот та тарифів.

"Наше послання інвесторам: ЄС підтримуватиме Україну до перемоги", – заявив Маасікас.

Президент Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною, відновлення якої буде найбільшим проєктом у Європі найближчими роками.

Серед промовців, зокрема, були також перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко, голова МЗС Дмитро Кулеба, посол США в Україні Бріджит Брінк.

 

 

Теги: #єс #dragon #інвестори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 08.06.2022
Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

10:07 08.06.2022
У ЄС вживають заходів для встановлення у всьому Союзі адекватної мінімальної зарплати

У ЄС вживають заходів для встановлення у всьому Союзі адекватної мінімальної зарплати

19:41 07.06.2022
Європарламент не знайшов підстав для зміни своєї позиції із перемовин стосовно вступу Туреччини до ЄС

Європарламент не знайшов підстав для зміни своєї позиції із перемовин стосовно вступу Туреччини до ЄС

12:41 07.06.2022
ЄС передав українським правоохоронцям 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро

ЄС передав українським правоохоронцям 90 автомобілів загальною вартістю майже 2 млн євро

19:55 05.06.2022
Євросоюз розробив план відмови від російського газу

Євросоюз розробив план відмови від російського газу

07:35 05.06.2022
До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

До сьомого пакета санкцій ЄС увійдуть російський газ і розширений список банків

21:36 04.06.2022
Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

Резніков запропонував створити в ЄС трастовий фонд для України

19:44 03.06.2022
ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

11:58 03.06.2022
ЄС запроваджує санкції проти осіб, відповідальних за звірства, вчинені російськими військами в Бучі та Маріуполі

ЄС запроваджує санкції проти осіб, відповідальних за звірства, вчинені російськими військами в Бучі та Маріуполі

11:56 03.06.2022
ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

ЄС призупиняє мовлення на території Союзу трьох російських телеканалів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав інвесторів до довгострокової співпраці з Україною

ЄС очолить зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на засадах поєднання інвестицій із реформами - фон дер Ляєн

Данія невдовзі надасть Україні практичну допомогу у відновленні - глава МЗС

Країни G7 вирішили заборонити нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики - заява

Масивні інвестиції буде спрямовано в Україну для відновлення після війни – Мішель

ОСТАННЄ

Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Українські стартапи у 2021 р. залучили рекордні $780 млн венчурних інвестицій, у I кв.-2022 р. обсяги впали, але операції продовжилися – UVCA

ЄБРР має намір інвестувати $1 млрд у 2022 році і готовий профінансувати "Нафтогаз"

Проєкти модернізації під європейський стандарт колії від кордону до Львова та Ковеля потребують $75 млн інвестицій

Вітроенергетики закликають владу терміново налагодити виплати ВДЕ-генерації для її збереження в умовах війни

Тим, хто має намір інвестувати в землю, слід дочекатися вдалої кон'юнктури – думка

ДТЕК інвестував у відновлення мереж на Київщині 300 млн грн

ЄС очолить зусилля щодо реконструкції післявоєнної України на засадах поєднання інвестицій із реформами - фон дер Ляєн

Завод "Єврокар" із червня відновлює виробництво автомобілів ŠKODA в Україні

У Бучі розглядають створення індустріального парку Bucha Techno Garden, куди можуть переїхати виробництва з Київщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА