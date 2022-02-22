Зеленський заявив про зацікавленість естонських інвестицій в енергетику, інфраструктуру та IT

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зацікавлений у залученні естонських інвесторів до енергетичних, інфраструктурних проєктів та розвитку IT-сфери.

"Ми (з президентом Естонії - ІФ) погодилися, що внеском у підвищенні стійкості України стане збільшення присутності бізнесу, інвестицій в Україні. Зацікавленість у їх нарощуванні двостороння. Тому я запрошую естонських інвесторів брати активну участь в енергетичних, інфраструктурних проєктах, а також розвитку IT-сфери в Україні", - заявив Зеленський на спільній із президентом Естонії пресконференції для ЗМІ.

За його словами, глави держав окремо обговорили розширення взаємодії у цифровій сфері та залучення естонських інвесторів до українських фондів.

"Ми також домовилися поглибити нашу взаємодію у питаннях кібербезпеки", - сказав Зеленський, зазначивши, що "є багато й інших перспективних напрямів".