ЄБРР і "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і група компаній "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн для будівництва автоматизованого сортувального хаба у місті Дніпро.

Як повідомляється в прес-релізі ЄБРР у середу, на цьому об'єкті буде встановлено нову "розумну" систему, розроблену компанією Equinox – литовським провайдером рішень у сфері роботизації та оптимізації логістики.

В ЄБРР зазначили, що після запуску нового хаба в Дніпрі компанія зможе обробляти вдвічі більше відправлень, ефективніше використовувати свій автомобільний парк, а також скоротити витрати енергії. Завдяки скороченню кількості поїздок та споживання пального, обсяг викидів скоротиться приблизно на 1570 тонн CO2 еквівалента на рік – "такий самий ефект досягається, якщо прибрати з вулиць 800 легкових автомобілів".

"Отримання кредиту ЄБРР є свідченням фінансового здоров'я "Нової Пошти" та довіри банку до компанії. Це надихає нас продовжувати інновації. Щороку ми інвестуємо кошти в інфраструктуру в усій країні для того, щоб успішно обробляти відправлення, кількість яких стрімко зростає. Ми раді продовженню співпраці з ЄБРР, завдяки якому ми швидше запроваджуємо інновації, що дозволяє пропонувати найкращі послуги клієнтам", - цитується у повідомленні фінансовий директор "Нової Пошти" Петро Фоков.

Раніше ЄБРР вже профінансував будівництво такого сортувального хаба у Хмельницькому, який було завершено у 2019 році.