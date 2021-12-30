Інвестиції

07:57 30.12.2021

ЄБРР і "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

1 хв читати
ЄБРР і "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і група компаній "Нова Пошта" підписали угоду про кредит у EUR13 млн для будівництва автоматизованого сортувального хаба у місті Дніпро.

Як повідомляється в прес-релізі ЄБРР у середу, на цьому об'єкті буде встановлено нову "розумну" систему, розроблену компанією Equinox – литовським провайдером рішень у сфері роботизації та оптимізації логістики.

В ЄБРР зазначили, що після запуску нового хаба в Дніпрі компанія зможе обробляти вдвічі більше відправлень, ефективніше використовувати свій автомобільний парк, а також скоротити витрати енергії. Завдяки скороченню кількості поїздок та споживання пального, обсяг викидів скоротиться приблизно на 1570 тонн CO2 еквівалента на рік – "такий самий ефект досягається, якщо прибрати з вулиць 800 легкових автомобілів".

"Отримання кредиту ЄБРР є свідченням фінансового здоров'я "Нової Пошти" та довіри банку до компанії. Це надихає нас продовжувати інновації. Щороку ми інвестуємо кошти в інфраструктуру в усій країні для того, щоб успішно обробляти відправлення, кількість яких стрімко зростає. Ми раді продовженню співпраці з ЄБРР, завдяки якому ми швидше запроваджуємо інновації, що дозволяє пропонувати найкращі послуги клієнтам", - цитується у повідомленні фінансовий директор "Нової Пошти" Петро Фоков.

Раніше ЄБРР вже профінансував будівництво такого сортувального хаба у Хмельницькому, який було завершено у 2019 році.

 

 

Теги: #нова_пошта #хаб #будівництво
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 29.12.2021
ЄБРР і "Нова пошта" уклали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

ЄБРР і "Нова пошта" уклали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

14:28 22.12.2021
"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

"Нова пошта" встановлює примірочні у відділеннях

13:20 20.12.2021
Співвласник "Нової пошти" вважає її потенційним "єдинорогом"

Співвласник "Нової пошти" вважає її потенційним "єдинорогом"

14:42 16.12.2021
В Україні буде створено Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки

В Україні буде створено Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки

15:31 14.12.2021
"Нова пошта" відкрила понад 20 тис. пунктів видачі та відправлення посилок, у 2022 р. планує відкрити ще 1 тис. відділень

"Нова пошта" відкрила понад 20 тис. пунктів видачі та відправлення посилок, у 2022 р. планує відкрити ще 1 тис. відділень

07:02 11.12.2021
У Києві будівельник загинув під час падіння з 12-го поверху, у Львові – з 6-го, на Черкащині смертельна НП зі зварювальником

У Києві будівельник загинув під час падіння з 12-го поверху, у Львові – з 6-го, на Черкащині смертельна НП зі зварювальником

15:57 08.12.2021
Кур'єри "Нової пошти" почали приймати безконтактну оплату у смартфоні через ОщадPAY

Кур'єри "Нової пошти" почали приймати безконтактну оплату у смартфоні через ОщадPAY

15:44 06.12.2021
"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Італії

"Нова пошта" почала доставляти товари з онлайн-магазинів Італії

20:19 05.12.2021
"Укрпошта" побудує на території "Екополісу ХТЗ" у Харкові сортувальний хаб

"Укрпошта" побудує на території "Екополісу ХТЗ" у Харкові сортувальний хаб

12:21 04.12.2021
У Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

У Києві внаслідок падіння в ліфтову шахту загинув монтажник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

Мінекономіки розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь" майже на $100 млн

Аукціон із продажу ОГХК втратив міжнародні компанії через відмову уряду від допгарантій – радник із приватизації

Шмигаль: Впроваджуємо накопичувальну пенсійну систему для працівників підприємств великої приватизації

Загальний обсяг інвестицій у розвиток авіабудування в Україні до 2030 року становитиме понад 34 млрд грн - Шмигаль

ОСТАННЄ

TIU Canada демонтувала сонячну станцію в Нікополі через невирішений конфлікт із НЗФ

Мінекономіки поточного тижня очікує перших заявок щодо підтримки інвестнянь - Свириденко

КМДА залучить інвестора для створення центру пляжного волейболу на о. Долобецький

Ізраїльські інвестиції в український IT-сектор можуть зрости після ухвалення закону про "Дія City" - посол Ізраїлю

Завдяки роботі ТСК Ради із захисту прав інвесторів вдалося розблокувати близько 12,5 млрд грн інвестицій

ВР розблокувала надання держсубсидій іноземним суб'єктам кінематографії під час створення фільмів в Україні

За розвиток систем зрошування відповідатиме Мінекономіки - прем'єр-міністр

Приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 р. очікується на рівні $6,5 млрд

Виробник "Роллтона" може інвестувати $100 млн у розширення заводу в Київській області

Мінекономіки розгляне перші два проекти щодо "інвестнянь" майже на $100 млн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА