ЄБРР і "Нова пошта" уклали угоду про кредит у EUR13 млн на автоматизований сортувальний центр у Дніпрі

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та група компаній "Нова пошта" уклали угоду про кредит у EUR13 млн для будівництва автоматизованого сортувального хаба у місті Дніпрі.

Як повідомляється у прес-релізі ЄБРР у середу, на цьому об'єкті буде встановлено нову "розумну" систему, розроблену компанією Equinox - литовським провайдером рішень у сфері роботизації та оптимізації логістики.

У ЄБРР зазначили, що після запуску нового хаба в Дніпрі компанія зможе обробляти вдвічі більше відправлень, ефективніше використовувати свій автомобільний парк, а також скоротити витрати енергії. Завдяки скороченню кількості поїздок та споживання пального, обсяг викидів скоротиться приблизно на 1570 тонн CO2 еквівалента на рік - "такий самий ефект досягається, якщо прибрати з вулиць 800 легкових автомобілів".

"Отримання кредиту ЄБРР є свідченням фінансового здоров'я "Нової пошти" та довіри банку до компанії. Це надихає нас продовжувати інновації. Щороку ми інвестуємо кошти в інфраструктуру у всій країні для того, щоб успішно обробляти відправлення, кількість яких стрімко зростає. Ми раді продовженню співпраці з ЄБРР, завдяки якому ми швидше впроваджуємо інновації, що дає змогу пропонувати найкращі послуги клієнтам", - наведено у повідомленні слова фінансового директора "Нової пошти" Петра Фокова.

Раніше ЄБРР вже профінансував будівництво такого сортувального хаба у Хмельницькому, який було завершено у 2019 році.