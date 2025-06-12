Інтерфакс-Україна
Інвестиції
16:38 12.06.2025

Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

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Зеленський і Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовилися про додаткові інвестиції у виробництво далекобійної зброї, як на території України, так і на території Німеччини.

"Ми домовились про додаткові інвестиції у виробництво. Це для нас важливі речі… Ми говоримо як про виробництво в Україні, так і про виробництво на території Німеччини. Коли говоримо про виробництво, ми говоримо про наші далекобійні можливості. Це наші дрони, українські технології, ракети", - сказав Зеленський на брифінгу за результатами зустрічі з Пісторіусом.

Також президент подякував Німеччині за підтримку України, і додав, що у поточному році сума підтримки збільшилася до €7 млрд.

Теги: #далекобійна_зброя #інвестиції

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