Philip Morris інвестувала 60 млн грн у будівництво укриття у Львівській області

Компанія "Філіп Морріс в Україні" відкрила нове сучасне укриття на території фабрики у Львівській області, в яку інвестувала близько 60 млн грн, повідомиляється в прессрелізі компанії.

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. (…) Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", - зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

Укриття розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій. Воно повністю відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин.

Простір оснащено системою вентиляції з використанням противибухових клапанів і кондиціонування повітря, системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням, системою водопостачання та каналізації, системою опалення, радіомовленням, телефонним зв’язком та відеоспостереженням, місцями для відпочинку та сидіння, запасом води та продовольства на випадок тривалого перебування. В укритті враховано потреби людей з інвалідністю. У приміщенні передбачено медичний куточок, санітарні вузли, душові кімнати та кухонний простір.

Будівництво укриття розпочато у вересні 2024 року після запуску фабрики, у яку компанія інвестувала $30 млн. До цього працівники користувалися модернізованим укриттям на території Львівської міської територіальної громади, куди компанія вклала приблизно 1,3 млн грн.

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком – до $35,2 млрд. У звіті вказувалося, що на частку України припало приблизно 2% загальних продажів у натуральному вираженні та 1% у грошовому.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023-му їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. Компанія у жовтні 2023 року повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24%. 2024 року показники України було виключено з квартальних звітів PMI.

Крім виробництва сигарет PMI розробляє та виготовляє бездимні продукти – тютюнові вироби електричного нагріву (ТІЕН), нікотинвмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому. Продажі від бездимної продукції забезпечили 39% загального чистого доходу PMI у першому кварталі 2024 року та 38% – у третьому.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. Від початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.