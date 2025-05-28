Інтерфакс-Україна
Інвестиції
19:22 28.05.2025

Philip Morris інвестувала 60 млн грн у будівництво укриття у Львівській області

3 хв читати
Philip Morris інвестувала 60 млн грн у будівництво укриття у Львівській області

Компанія "Філіп Морріс в Україні" відкрила нове сучасне укриття на території фабрики у Львівській області, в яку інвестувала близько 60 млн грн, повідомиляється в прессрелізі компанії.

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. (…) Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", - зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

Укриття розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій. Воно повністю відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин.

Простір оснащено системою вентиляції з використанням противибухових клапанів і кондиціонування повітря, системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням,  системою водопостачання та каналізації, системою опалення, радіомовленням, телефонним зв’язком та відеоспостереженням, місцями для відпочинку та сидіння, запасом води та продовольства на випадок тривалого перебування. В укритті враховано потреби людей з інвалідністю. У приміщенні передбачено медичний куточок, санітарні вузли, душові кімнати та кухонний простір.

Будівництво укриття розпочато у вересні 2024 року після запуску фабрики, у яку компанія інвестувала $30 млн. До цього працівники користувалися модернізованим укриттям на території Львівської міської територіальної громади, куди компанія вклала приблизно 1,3 млн грн.

Philip Morris була виділена з Altria в 2008 році і входить до найбільших світових виробників тютюнових виробів. Виторг компанії за 2023 рік зріс на 10,7% порівняно з 2022 роком – до $35,2 млрд. У звіті вказувалося, що на частку України припало приблизно 2% загальних продажів у натуральному вираженні та 1% у грошовому.

У 2022 році PMI через війну скоротила відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стиків, однак у 2023-му їй вдалося збільшити відвантаження готової продукції на 8,4%, зокрема в четвертому кварталі - на 14,9%. Компанія у жовтні 2023 року повідомила про відновлення своєї частки на українському ринку до 24%. 2024 року показники України було виключено з квартальних звітів PMI.

Крім виробництва сигарет PMI розробляє та виготовляє бездимні продукти – тютюнові вироби електричного нагріву (ТІЕН), нікотинвмісні POD-системи, а також продукти з нікотином для перорального прийому. Продажі від бездимної продукції забезпечили 39% загального чистого доходу PMI у першому кварталі 2024 року та 38% – у третьому.

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $750 млн. Від початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.

Теги: #укриття #інвестиції #компанії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 28.05.2025
Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

14:09 28.05.2025
Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій – СЕО umgi

Сьогодні виникає все більше труднощів із виходом з інвестицій – СЕО umgi

20:32 27.05.2025
Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

Зеленський: Працюємо над забезпеченням можливості вигідної роботи з партнерами для інвестицій в Україну

18:57 27.05.2025
Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

13:31 27.05.2025
У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

13:06 27.05.2025
EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

12:14 27.05.2025
В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

09:31 26.05.2025
ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

ДТЕК за 4 міс. інвестував у ремонти і відновлення ТЕС 1,6 млрд грн

17:45 25.05.2025
Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

16:27 23.05.2025
Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

Delta Food інвестувала 40 млн грн у лінію розливу олії в індустріальному парку під Тернополем

ВАЖЛИВЕ

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

Україна відкрита до залучення інвестицій партнерів у сферу корисних копалин - Зеленський

Зеленський у Давосі обговорив із топменеджерами інвестиції в Україну

Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро

ОСТАННЄ

Індустріальний парк за моделлю Quadruple Helix з інвестиціями у 6 млрд грн збудують у Вінниці

Європейські DFI та приватні інвестори з координацією ЄС долучаться до створення структурованого фонду в Україні

Соціальні інвестиції Американсько-Українським інвестфондом відновлення не передбачаються

IFC може виділити Flyer One Ventures Fund V EUR5 млн на проєкти в Україні та CEE

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

Україна надала США попередню інформацію щодо інвестпроєктів для Фонду відбудови, але перемовин ще не було, – Свириденко

Верховна Рада розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови

Університет KSE має намір довести рівень інвестицій на студента до $10 тис. – Милованов

KSE інвестує $10 млн у переобладнання "Гольф Клубу" в Києві в кампус, як в топових університетах, – Милованов

Канадська Black Iron намагається залучити інвесторів до відбудови України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА