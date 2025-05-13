Профільний комітет рекомендував Раді прийняти за основу зміни до бюджетного кодексу для реалізації угоди з США

Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроєкт №13256 щодо змін до Бюджетного кодексу для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

"Я вважаю, що цей Кодекс потрібно голосувати у цілому, а по закону "Про міжнародні договори" це потрібно було робити одночасно з ратифікацією угоди, але фракції послідовно проти", - прокоментувала рішення голова комітету Роксолана Підласа у Facebook у вівторок.

Вона пояснила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які будуть отримані після набуття чинності угодою від ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та інше) з нових ліцензій, видачі нових спецдозволів на користування надрами, а також від реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Підласа зазначила, що ці гроші будуть зараховуватись у спецфонд держбюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови. Підласа припускає, що розпорядником, ймовірно, буде Міністерство економіки України.

"Порядок цифр щодо внесків з боку України - близько 3 млрд грн за п'ять років (принаймні, якби угода була підписана у 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу)", - додала голова комітету.

Як повідомлялося, напередодні уряд вніс до Ради на ратифікацію саму угоду, підписану 30 квітня у Вашингтоні.

Пізніше, 8 травня, Рада ратифікувала угоду між урядами України та США про створення інвестиційного фонду відбудови: за законопроєкт №0309 проголосували 338 народних депутатів, а вже 12 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

Вона містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, має фінансовий характер. Від України учасником фонду буде Агентство з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Мінекономіки, від США — Міжнародна фінансова корпорація розвитку (Development Finance Corporation, DFC).

Як раніше пояснили у Мінекономіки, угода дозволить залучити додаткові інвестиції, сприятиме розвитку інновацій і впровадженню нових технологій. США допоможуть залучати до відновлення України приватних і публічних інвесторів - іноземні фонди, компанії, уряди держав, які підтримують боротьбу України проти російської агресії. Американські компанії отримають доступ до нових можливостей, які відкриває спільний розвиток природних ресурсів та відновлення України.