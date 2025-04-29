Інтерфакс-Україна
Інвестиції
22:25 29.04.2025

ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

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ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

DTEK Renewables Finance B.V. (ДТЕК ВДЕ) оголосила про намір реалізувати в Україні проєкти спорудження установок зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю до 500 МВт та просить відповідним чином змінити трастовий договір за єврооблігаціями та умови міжгрупового фінансування та операцій.

"У відповідь на серйозні виклики, з якими стикається українська енергетична система, розвиток технології акумуляторного зберігання енергії було визначено ключовим пріоритетом для забезпечення енергетичної безпеки України", - повідомила компанія на Ірландській фондовій біржі.

В ДТЕК ВДЕ нагадали, що в серпні 2024 року деякі дочірні компанії енергохолдингу взяли участь в аукціоні на допоміжні послуги в українському енергоринку та уклали з національним системним оператором в особі НЕК "Укренерго" п'ятирічні контракти на зберігання та постачання енергії УЗЕ потужністю 140 МВт для надання допоміжних послуг.

"Група має намір, щоб компанії проєкту розробили та побудували цей проєкт зберігання акумуляторів, який, як очікується, матиме загальну сукупну потужність 200 МВт та буде введений в експлуатацію до четвертого кварталу 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що компанії, що займаються проектом акумуляторів, візьмуть на себе заборгованість з лімітом до EUR300 млн для фінансування розробки та будівництва проєкту під забезпечення активів та гарантії материнської компанії, а згодом така заборгованість може бути рефінансована заборгованістю від однієї або кількох фінансових установ. Окрім того емітент може продати понад 50% компаній проєкту з будівництва акумуляторів одному або кільком стороннім покупцям, щоб належним чином монетизувати вартість проєктів.

В компанії пояснили, що на додаток до проєкту акумуляторного зберігання енергії потужністю 200 МВт група може згодом розробити додаткові аналогічні проєкти до 300 МВт в Україні разом із діючими.

Зазначається, що процес збори згоди власників облігації починається 28 квітня та триватиме до ранку 9 травня.

Як повідомлялося, ДТЕК спільно з американською Fluence реалізує проєкт сучасних систем зберігання енергії (energy storage) в Україні потужністю 200 МВт вартістю EUR140 млн. Проєкт складається з шести енергоощадних установок (від 20 МВт до 50 МВт) по всій Україні, які здатні забезпечити 400 МВт-год диспетчеризованої енергії.

Fluence і "ДТЕК ВДЕ" планують завершити проєкт до жовтня 2025 року і на момент введення в експлуатацію він буде найбільшим серед систем зберігання енергії у Східній Європі. Вказані energy storage забезпечать послуги з балансування частоти та потужності для стабілізації української енергосистеми на замовлення "Укренерго".

Як повідомлялося, ДТЕК ВДЕ, що входить до Групи ДТЕК, влітку 2024 року провела успішні переговори з власниками єврооблігацій на EUR325 млн під 8,5%, які погодилися на відтермінування їхнього погашення на три роки - з листопада 2024 року до листопада 2027 року.

Також тоді бондхолдери підтримали проєкт будівництва ІІ черги ДТЕК Тилігульської ВЕС на 384 МВт з огляду на його критичну важливість для підтримки енергетики України в умовах дефіциту електроенергії та потреби у великих обсягах нових потужностей розподіленої генерації.

Теги: #дтек #інвестиції #вде

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