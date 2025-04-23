Інтерфакс-Україна
Інвестиції
19:40 23.04.2025

Шмигаль представив переваги інвестування в Україну під час зустрічі з американським бізнесом у Вашингтоні

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Шмигаль представив переваги інвестування в Україну під час зустрічі з американським бізнесом у Вашингтоні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у середу у Вашингтоні зустріч із представниками американського бізнесу, під час якої окреслив ключові переваги інвестування в Україну, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"Інвестиції в Україну — це інвестиції в майбутнього члена Європейського Союзу", — зазначив Шмигаль, підкресливши, що Україна розпочала перемовини про вступ з ЄС і прагне завершення цього процесу за два роки, паралельно триває інтеграція у внутрішній ринок ЄС, впроваджуються європейські директиви для синхронізації законодавства.

"Відбудова України стане найбільшим економічним проектом в Європі за останні покоління. Світовий банк оцінює загальний обсяг потреб на відновлення в понад 500 млрд доларів. А це ринок проектів, які будуть доступні приватному сектору до реалізації", — наголосив голова уряду, додавши, що основними напрямками є житло, енергомережа, дороги, порти, інженерна інфраструктура.

Окремо прем’єр підкреслив, що основним ресурсом для відновлення можуть бути заморожені російські активи. "На Заході заморожено близько 300 млрд доларів активів рф. Країни G7 вже запустили механізм ERA, який передбачає використання прибутків від заморожених російських активів. Це 50 млрд доларів для України. Другий крок – повна конфіскація російських активів", — зазначив він.

За словами Шмигаля, торік в Україні з’явилася майже сотня нових компаній зі США, а кількість міжнародних компаній, що вже присутні на українському ринку й планують продовжувати інвестиції попри війну, збільшилась до 70% у 2024 році.

 

Теги: #інвестиції #сша #премєр

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