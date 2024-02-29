Як Україні започаткувати сталий розвиток транспортної системи – думка експертів

Після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, до 1 вересня 2025 року Україна має імплементувати положення регламенту (ЄС) №1370/2007 про громадські пасажирські перевезення залізничним та автомобільним транспортом. Це передбачає адаптацію існуючих структур та впровадження стратегій, спрямованих на реструктуризацію та модернізацію транспортного сектору й наближення до чинних стандартів ЄС.

Нова транспортна політика повинна буде відповідати чинним вимогам і стандартам Green Deal ЄС, згідно з якою планується зменшувати обсяг викидів СО2 від транспорту.

Реалізація «Зеленої угоди» в Україні сприятиме розвитку сталої мобільності та електрифікації міського транспорту. Європейські країни вже активно впроваджують електроавтобуси у своїх містах, що закриває одразу кілька важливих потреб суспільства: екологічність, безпека, інноваційність та комфорт для пасажирів.

Виконання європейських зобов’язань започаткує сталий розвиток транспортної системи України

“На даний момент Україна в переважній більшості має застарілий автопарк, який потребує постійного виділення значних коштів на амортизацію та обслуговування. А щодо екології, ситуація є критичною. За 12 місяців, внаслідок повномасштабної війни в Україні викиди парникових газів, склали 120 млн тонн СО2. Тому, компанія “АВТО-РЕГІОН” прагне запровадити в Україні новий етап розвитку в транспортній галузі та запропонувати ринку інноваційні, сучасні, екологічні автобуси з турботою про безпеку пасажирів. Компанія є партнером світового виробника електробусів Temsa, що представлений у 66 країнах світу”, – розповідає Кристина Братчикова, керівниця відділу маркетингу.

Європа вже обрала шлях по електрифікації, тому, для України одним із пріоритетних завдань є перехід до сталого розвитку транспортної системи України.

Електробуси Temsa є абсолютно безшумними, забезпечують максимально спокійний та плавний рух. Всі електробуси облаштовані синхронним двигуном з постійними магнітами, завдяки цьому не потребує джерела живлення постійного струму. Завдяки програмуванню автобус здійснює дуже плавний розгін, що гарантує безпеку пасажирів. Засоби безпеки включають систему, яка заважає перевертанню автобуса. Компанія також впровадила спеціальну систему управління батареями, що дозволяє автобусам відповідати всім європейським стандартам безпеки. Кожен автобус оснащений спеціальним місцем для інвалідних візків, а електрорампи забезпечують зручний заїзд візків.

“АВТО-РЕГІОН” пропонує рішення побудови сталої транспортної інфраструктури під ключ

“Ми починаємо нашу роботу з отримання від клієнта повної інформації про маршрути автобусів, що дозволяє нам розуміти потреби в часі для підзарядки під час руху. Розглядаючи такі фактори як доступний час для зарядки, кількість кілометрів запасу ходу та можливість нічної зарядки, ми можемо рекомендувати місця для встановлення зарядних станцій та оптимальний тип зарядки. Наша співпраця з Temsa дозволяє комплексно вирішувати всі аспекти, включаючи вибір відповідних зарядних станцій.”, – наголосила Кристина Братчикова.

В Україні наразі доступні такі моделі електробусів Temsa:

TEMSA AVENUE ELECTRON – це низькопідлоговий міський електроавтобус, з запасом ходу від 250 до 400 км та спроможністю вміщувати близько 100 пасажирів.

– це низькопідлоговий міський електроавтобус, з запасом ходу від 250 до 400 км та спроможністю вміщувати близько 100 пасажирів. TEMSA MD 9 ELECTRICITY – міський автобус, що забезпечує регульований запас ходу і може вмістити до 60 осіб.

– міський автобус, що забезпечує регульований запас ходу і може вмістити до 60 осіб. TEMSA LD SB E – автобус з запасом ходу 250-350 км та вміщує 60 осіб. Ця модель вже активно використовується у Франції та стала основним транспортом для шкільних маршрутів.

Електротранспорт є екологічно чистим і економічно вигідним рішенням. За розрахунками компанії, зменшення витрат на обслуговування, а також економія до 9 мільйонів гривень на один електроавтобус протягом 10 років свідчать про колосальну економію бюджетів в довгостроковій перспективі для країни.

На думку компанії, впровадження міського електротранспорту в Україні вже зараз є стратегічно важливим кроком, який сприятиме економічному розвитку, екологічній стійкості та відповідності європейським стандартам.

Відповідно до рекомендацій аналітичного центру Green Deal Ukraine щодо “зеленого” відновлення України, важливо надати пріоритет вантажним залізничним перевезенням та електрифікувати транспорт. Фінансова підтримка з боку Євросоюзу може стимулювати використання електричних альтернатив громадському транспорту та автомобілям. Крім того, це може покращити якість життя в містах завдяки зменшенню забруднення та шуму. Цей крок буде першим у трансформації транспортного сектору.