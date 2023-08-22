Східний Порт-Саїд у Єгипті здійснив першу в регіоні операцію з бункерування метанолом

Східний Порт-Саїд у Єгипті минулого тижня провів операцію з бункерування метанолом.

"Ця операція є першою у своєму роді в Єгипті, Африці та на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні Головного управління економічної зони Суецького каналу (SCZONE - Suez Canal Economic Zone).

За інформацією SCZONE, бункерування нового судна AP Moller-Maersk - першого контейнеровоза у світі, що працює на "зеленому" пальному, - 500 тонн метанолу зайняло 6 годин. Пальне поставив голландський OCI Global, виробник аміаку, добрив і метанолу.

Як зазначає видання Ship & Bunker, метанол швидко набирає популярності як альтернативне суднове пальне.

SCZONE розташований навколо головного міжнародного морського маршруту "Суецький канал", що з'єднує Середземне і Червоне моря. Він має доступ до шести морських портів - Al Tar Port, Sokhna Port, Adabyia Port, East Port Said Port, West Port Said Port, Al Arish Port. Промислова зона "Східний Порт-Саїд" розташована в Порт-Фуаді, на північному краю Особливої економічної зони Суецького каналу.

Як повідомлялося, данська судноплавна Hafnia минулого тижня замовила в КНР перші танкери на метанолі для TotalEnergies. Зростаюча кількість суден, які працюють на екологічному метанолі, підтверджує його можливість бути чистим морським пальним.