Верховній Раді пропонують заборонити оплату е/е ВДЕ-генерації на окупованих територіях

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9629 про внесення змін до закону про ринок електроенергії, які передбачають заборону на купівлю ДП "Гарантований покупець" "зеленої електроенергії", виробленої на території бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Згідно з текстом законопроєкту на сайті ВР авторства народного депутата Андрія Жупанина (фракція "Слуга народу") і ще понад 20 депутатів, таку заборону пропонується встановити тимчасово на період дії воєнного стану. Вона поширюється на об'єкти електроенергетики із "зеленим тарифом", якщо їх занесено до реєстру об'єктів, розташованих на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окупованих РФ, і якщо вони не здійснюють синхронної роботи з об'єднаною енергосистемою (ОЕС) України.

Порядок ведення такого реєстру розробляє оператор системи передачі НЕК "Укренерго", його погоджує енергорегулятор НКРЕКП.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, згідно з інформацією "Укренерго", частина об'єктів ВДЕ-генерації в окупації не працює синхронно з ОЕС, і це, на думку авторів законопроєкту, означає, що відпущена е/е не споживається на підконтрольній території України. Водночас автори зазначають, що на підставі даних комерційного обліку про відпуск е/е, її було оплачено "ГарПоком" більш ніж на 300 млн грн.

"У зв'язку з тим, що зазначена ситуація не була врегульована Міністерством енергетики, необхідно врегулювати питання з оплатою товару (електричної енергії), що не постачається на підконтрольну територію України, за ціною "зеленого тарифу", - пояснюють необхідність ухвалення законопроєкту народні депутати.