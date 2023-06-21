Green Deal

18:19 21.06.2023

"Киевтеплоэнерго" предупреждает о фейковых рекламных услугах по поверке счетчиков

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"Киевтеплоэнерго" предупреждает о фейковых рекламных услугах по поверке счетчиков

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" призывает клиентов не доверять рекламным объявлениям, где предлагаются услуги поверки счетчиков от имени предприятия.

"Рекламные объявления в интернете и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми", - сообщается в пресс-релизе компании в среду.

Как говорится в документе, КП начало получать от клиентов уведомления о появлении манипуляционных предложений коммерческих структур о поверке приборов учета вроде бы от имени или в интересах теплоснабжающего предприятия.

"Согласно действующему законодательству, "Киевтеплоэнерго" не предоставляет услуги по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через любые посторонние организации, не имеет договоров ни с одной коммерческой структурой этого направления и не делегирует право осуществлять соответствующие услуги от своего имени", – пояснили в компании.

"Киевтеплоэнерго" призвало клиентов быть бдительными и тщательно проверять сертификаты коммерческих структур, предлагающих услуги по поверке приборов учета. Как проинформировали в пресс-службе, согласно закону "О метрологии и метрологической деятельности" проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, обнародованного на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Клиенты "Киевтеплоэнерго" могут самостоятельно выбрать организацию для поверки счетчика или воспользоваться сайтом коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" – https://cks.com.ua/. После проведения поверки соответствующие документы необходимо предоставить в ЦКС через каналы обслуживания", – указали в КП.

Как напомнили в компании, правительство приняло решение о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды. В соответствии с постановлением Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года возобновлена поверка индивидуальных приборов учета. Решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, где идут активные боевые действия.

"В случае, если клиент столкнулся с информационной манипуляцией, для защиты собственных прав советуем обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) и органы защиты прав потребителей", - пояснили в компании.

 
Теги: #счетчики #фейк #киевтеплоэнерго

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