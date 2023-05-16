Green Deal

11:25 16.05.2023

Вінниця планує компенсувати малому та середньому бізнесу вартість встановлених об'єктів ВДЕ-генерації - заступник мера

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Вінниця планує компенсувати малому та середньому бізнесу вартість встановлених об'єктів ВДЕ-генерації - заступник мера

Вінницька міськрада планує компенсувати малому та середньому бізнесу частину вартості встановлених ним об'єктів генерації з відновлюваних джерел енергії, повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний.

"Найближчим часом на сесії міської ради ухвалимо рішення про підтримку малого та середнього бізнесу шляхом компенсації коштів, витрачених на забезпечення їхніх підприємств відновлюваними джерелами енергії", - сказав він кореспондентові "Енергореформи" в кулуарах конференції високого рівня "Угоди мерів в Україні зі сталого розвитку та "зеленого" відновлення", яка відбулася у Львові.

За словами Очеретного, Вінниця хоче знизити кількість генераторів як альтернативного джерела енергопостачання на випадок проблем з електроенергією.

"Усі купують генератори на дизелі, газі або бензині. Ми хочемо від цього відійти, бо задекларували рух до сталої кліматичної нейтральності. Тому якщо, наприклад, кафе забезпечить себе сонячними панелями, акумулятором, інвертором - усе, що потрібно для автономного споживання, - то ми компенсуватимемо, можливо, навіть повністю всю суму з міського бюджету", - описав ініціативу заступник мера.

Він пояснив, що однією з умов отримання компенсації є сплата податків за попередній рік.

"30% від сплачених підприємцем податків ми можемо спрямувати на компенсацію. Тобто може бути навіть стовідсоткове погашення всіх витрат, якщо вони відповідають цим 30%", - пояснив Очеретний.

Він зазначив, що до програми увійшла генерація е/е із сонця, вітру, води, біомаси.

За його словами, виходячи з розширеної після адміністративної реформи території Вінницької міської територіальної громади, є можливість і для останніх трьох видів ВДЕ-генерації, зокрема для фермерських господарств.

Як повідомив Очеретний, обсяг програми на цей рік планується на рівні 10 млн грн.

"Плануємо, щоб депутати підтримали як стартову позицію 10 млн грн до кінця року. Якщо це буде популярно серед бізнесу, ми можемо збільшувати цю суму", - поділився планами заступник міського голови.

Як повідомлялося, Угода мерів - наймасштабніший у світі рух щодо клімату та енергії, що розпочався в Євросоюзі у 2008 році. Наразі ініціатива об'єднує 11 тис. місцевих і регіональних органів влади у 55 країнах світу.

На сьогодні майже 300 українських громад долучилися до цього кліматичного руху. Вони розробили 180 планів дій, спрямованих на вирішення енергетичних і кліматичних проблем. Підписанти Угоди в Україні зобов'язалися скоротити викиди СО2 більше ніж на 25 млн тонн за рік.

Теги: #бізнес #вінниця #вде

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