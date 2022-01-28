Green Deal

11:05 28.01.2022

ЄБРР інвестував в українську економіку €1 млрд в 2021 році

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ЄБРР інвестував в українську економіку €1 млрд в 2021 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував EUR1 млрд в українську економіку в 2021 році, довівши свої трирічні інвестиції в країну до EUR3 млрд.

«Намагаючись стати до 2025 року переважно «зеленим» банком, 45% банківського фінансування в Україні було спрямовано на підтримку сталого розвитку, більшої енергоефективності та ефективності використання ресурсів», — йдеться у повідомленні банку у четвер, повідомляє Green Deal.

Серед прикладів таких кредитів ЄБРР — EUR140 млн на модернізацію централізованого тепло- та гарячого водопостачання, кредит у розмірі EUR50 млн для оновлення рухомого складу КП «Київський метрополітен».

Банк також залучив грант у розмірі EUR5,5 млн від E5P (Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та охорони навколишнього середовища) на додачу до більш раннього кредиту в розмірі EUR25 млн на реконструкцію з метою підвищення енергоефективності близько 100 громадських будівель у Дніпрі.

У 2021 році Дніпро та Харків приєдналися до флагманської програми міського сталого розвитку ЄБРР Green Cities слідом за Львовом, Києвом, Маріуполем, Хмельницьким та Кривим Рогом. Як наголошується в прес-релізі, в Україні більше міст, які беруть участь у програмі, ніж у будь-якій іншій економіці, в яку інвестує ЄБРР.

У приватному секторі було надано кредит $57 млн ​​Kernel Group для сприяння зміцненню корпоративного управління компанією у сфері клімату; $12,5 млн — Dragon Capital для розвитку портфеля нерухомості, виходячи із стандартів сталого розвитку з низьким рівнем викидів.

Банк об’єднав зусилля з Європейським Союзом у наданні грантів інноваційним українським фірмам, які прагнуть підвищити стійкість до зміни клімату. Бенефіціарами стали виробник переробленого пластику The Good Plastic Company, архітектурна студія Ekodar, виробник дріжджів Enzym, інженерна фірма Dominion, компанія з управління водою та дощовою водою Viva Victoria та The Laboratory of Advanced Jet Propulsion — установа, що спеціалізується на технологіях.

Як зазначає прес-служба, зусилля ЄБРР щодо підвищення стійкості економіки України були підтримані в Оновленому національно визначеному внеску країни до Паризької кліматичної угоди. ЄБРР допоміг розробити програмний документ та готовий допомогти визначити низьковуглецевий та кліматично сталий шлях для сектору виробництва електроенергії в Україні.

Крім того, ЄБРР інвестував $75 млн у єврооблігації на суму $825 млн, розміщених НЕК «Укренерго».

В інфраструктурному секторі ЄБРР схвалив новий кредитний транш “Укравтодору” у розмірі EUR190 млн для подальшого покращення доріг країни.

З метою подальшого сприяння більш широкій участі приватного сектора у розвитку інфраструктури ЄБРР об’єднав зусилля з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) у рамках нової консультативної взаємодії з Міністерством інфраструктури України для сприяння структуруванню приватно-державних партнерств у дорожньому секторі та підготовці концесії окремих терміналів в порту «Чорноморськ».

Частина кредитної допомоги банку була спрямована на подолання коронокризи.  Зокрема, Львову надано кредит у розмірі EUR10 млн для забезпечення безпеки та функціонування життєво необхідної ​​інфраструктури під час пандемії.

ЄБРР також підтримував компанії, які сприяли віддаленому підприємництву та допомагали людям залишатися на зв’язку: “Укрпошта”, “Нова пошта” (EUR13 млн), “Датагруп” ($65 млн).

Спираючись на інвестиційні стимули ЄС, банк збільшив кредитування малих та середніх підприємств через банки-партнери в рамках кредитної лінії EU4Business-ЄБРР, направивши EUR357 млн ​​семи кредиторам: Ukrgasbank, Raiffeisen Bank Ukraine, Ukreximbank, OTP Bank, ProCredit Bank, Credit Agricole і Bank Lviv.

Крім того, ЄБРР фінансував успішні українські компанії, такі як імпортер автомобілів Winner, Кохавінська паперова фабрика та газовий трейдер ERU Trading.

Загальний обсяг інвестицій ЄБРР у ​​2021 році склав EUR10,4 млрд у трьох десятках країн на трьох континентах.

Теги: #єбрр #україна
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