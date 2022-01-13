Green Deal

18:10 13.01.2022

Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

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Найбільші банки світу об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними зі зміною клімату

Найбільші банки світу, включаючи Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. та Royal Bank of Canada, об’єдналися для управління ризиками, пов’язаними з кліматичними змінами, повідомляє портал GreenDeal.

Діяльність створеного консорціуму, що складається з 19 банків та організації Risk Management Association (RMA), буде спрямована на розробку стандартів для вимірювання та управління кліматичними ризиками, йдеться у повідомленні RMA.

Банки можуть відіграти ключову роль у переході до економіки з нульовими шкідливими викидами, зазначила глава RMA Ненсі Фостер. Вона також додала, що банки можуть бути залучені не тільки до визначення активів, що впливають на зміну клімату, але й у процес збору інформації від компаній-клієнтів про шкідливі викиди.

Водночас Фостер зазначила, що поки що неможливо точно сказати, як робота консорціуму відобразиться на політиці окремих банків.

Діяльність банків у боротьбі зі зміною клімату викликає неоднозначну реакцію в інвесторів та активістів. Деякі ставлять під сумнів щирість і серйозність намірів фінансових інститутів, у той час як більш консервативні спостерігачі вважають, що банки повинні надавати послуги всім галузям, які працюють в рамках закону, включаючи сектор викопного палива.

Теги: #зміна_клімату #банки #ризики
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